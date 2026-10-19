Por: El Espectador

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El legado de Malcolm Deas, el historiador británico que hizo de Colombia el eje central de su obra, es homenajeado en el libro “Malcolm Deas: Retrato del inglés que hizo de Colombia su historia”, escrito por Diego Aretz. La presentación de la obra está programada para el 27 de octubre a las 5:30 p. m. en el Gimnasio Moderno, en una charla en la que Aretz compartirá escenario con figuras destacadas de la vida pública nacional, como Paca Zuleta, Gustavo Bell y Alejandro Gaviria. Con este lanzamiento se busca profundizar en la vida y la influencia de un personaje cuya dedicación marcó la historiografía colombiana del siglo XX, según lo reseña El Espectador.

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Las preguntas sobre la elección de Colombia como el centro de investigaciones de Deas y sobre lo que encontró aquí para quedarse durante tanto tiempo estructuran la obra. Diego Aretz, periodista y documentalista, se propuso indagar más allá del trabajo académico de Deas para mostrar el lado humano del historiador: sus relaciones personales, obsesiones, silencios y la manera en que sus encuentros con diferentes personas fueron forjando su particular vínculo con el país. Así lo señala el propio Aretz, quien destacó que le interesaba explorar aspectos menos visibles de la vida de Deas y cómo estas vivencias contribuyeron a su profunda comprensión de Colombia.

Deas llegó a Colombia en 1963 desde la Universidad de Oxford. Desde ese momento se convirtió en un visitante frecuente y estudioso de la sociedad, la política y las elites nacionales. Fue reconocido tanto en el Reino Unido, donde recibió la Orden del Imperio Británico, como en Colombia, que le otorgó la Cruz de Boyacá. Entre sus publicaciones principales se encuentran ‘Intercambios violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia’ (1999), ‘Historia de Colombia a través de la fotografía’ (2010) y ‘Las fuerzas del orden y once ensayos de historia de Colombia y las Américas’ (2017). Deas también indagó en la historia de países vecinos como Ecuador y Venezuela, y en 2008 obtuvo la nacionalidad colombiana.

El libro de Aretz, publicado por Ediciones Uniandes, se basa en entrevistas directas con Deas, así como en testimonios de personas cercanas y un análisis detallado de sus obras. Según el propio autor, entender a Malcolm Deas es también una oportunidad para entender a Colombia, puesto que su estudio del país lo llevó a profundidades que hacen que no pueda ser considerado solamente un extranjero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Malcolm Deas y por qué es importante en la historia de Colombia?

Malcolm Deas fue un historiador británico que llegó a Colombia en 1963 y dedicó más de seis décadas a estudiar su historia, instituciones y sociedad. Reconocido tanto a nivel internacional como nacional, Deas fue fundamental en el análisis de los problemas y las características de la historia contemporánea colombiana, como lo señala el libro presentado por Diego Aretz según El Espectador.

¿Cuáles son las principales obras de Malcolm Deas sobre Colombia?

De acuerdo con El Espectador, las obras más relevantes de Malcolm Deas sobre Colombia incluyen ‘Intercambios violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia’ (1999), ‘Historia de Colombia a través de la fotografía’ (2010) y ‘Las fuerzas del orden y once ensayos de historia de Colombia y las Américas’ (2017). Estas publicaciones fueron clave para la comprensión de la historia y los conflictos colombianos.

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