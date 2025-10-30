Karina García, reconocida creadora de contenido colombiana, volvió a ser tendencia por una de sus confesiones durante el programa ‘La mansión de Luinny’, un ‘reality’ digital en el que varias personalidades del entretenimiento conviven bajo un mismo techo y se enfrentan a retos y conversaciones sin filtros.

Durante una dinámica en la que los participantes debían responder preguntas personales, García fue cuestionada sobre el regalo más costoso que ha recibido en su vida. Aunque al principio intentó esquivar la pregunta con una respuesta más emocional, sus compañeros insistieron hasta que finalmente soltó el dato que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Algo que no tiene precio”, respondió inicialmente Karina, refiriéndose al amor y la compañía de las personas cercanas.

Sin embargo, los demás participantes le aclararon que la pregunta iba dirigida a lo material, y fue entonces cuando la creadora decidió hablar con más franqueza.

“¿Cosas materiales? Joyas, un carro, relojes… El carro fue un BMW, de 450 millones de pesos colombianos”, dijo entre risas, reconociendo que ese había sido el obsequio más costoso que había recibido hasta el momento.

La ‘influencer’ también quiso dejar claro que actualmente no conserva el lujoso vehículo. “Que quede claro que ya no tengo ese carro y lo vendí e invertí”, añadió, explicando que decidió convertir el costoso obsequio en una oportunidad financiera.

¿Qué es ‘La mansión de Luinny’?

‘La mansión de Luinny’ es un formato de entretenimiento creado por el comunicador y productor Luinny Corporán, conocido por su trabajo en la escena urbana y por sus entrevistas a artistas latinos.

El ‘reality’, que se transmite a través de plataformas digitales, mezcla convivencia, humor, juegos y conversaciones espontáneas entre figuras influyentes del mundo del espectáculo, los medios y las redes sociales.

En cada episodio, los participantes comparten anécdotas personales, compiten en retos y se enfrentan a preguntas incómodas o situaciones que ponen a prueba su sinceridad y carisma frente a las cámaras. Ese estilo descomplicado y cercano ha convertido al programa en uno de los espacios más comentados en redes, especialmente por los momentos de franqueza que surgen entre los invitados.

