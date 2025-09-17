En un gesto poco habitual dentro del Vaticano, el Papa León XIV anunció que subastará una exclusiva motocicleta BMW R18 Transcontinental, especialmente fabricada y personalizada para él.

El dinero que se recaude será destinado a proyectos sociales con niños en situación vulnerable en Madagascar, según confirmaron fuentes oficiales de BMW.

La motocicleta, presentada a inicios de septiembre en la Ciudad del Vaticano, es una pieza única. Fue bendecida y firmada personalmente por el pontífice durante una ceremonia llevada a cabo el pasado 3 de septiembre, y posteriormente enviada a BMW Welt, en Múnich, donde permanecerá en exhibición pública del 15 de septiembre al 7 de octubre de 2025 antes de salir a subasta.

Acá, imágenes del día en el que el papa la recibió:

✝️ El papa León XIV firma una motocicleta BMW que subastará para una organización benéfica. pic.twitter.com/NcxGh337Qd — El Correo de Andalucía (@elcorreoweb) September 3, 2025

¿Cómo es la moto que le regalaron al papa León XIV?

El modelo en cuestión es una BMW R18 Transcontinental, una de las motocicletas ‘touring’ más imponentes de la marca alemana. Este ejemplar fue donado directamente por BMW Motorrad Deutschland y personalizado por el taller germano Motorrad Witzel, que le dio un acabado único para resaltar su carácter benéfico y su vínculo con el papa.

Entre las modificaciones destacan su color blanco nácar (Mother-of-Pearl White), detalles en dorado, la inclusión del escudo del Vaticano en los laterales, y la firma del pontífice en el depósito de combustible.

Estos elementos convierten a la moto en un objeto de colección irrepetible tanto para aficionados al motociclismo como para coleccionistas de artículos vinculados a líderes religiosos.

La venta será organizada por Missio Austria, una rama de la organización misionera católica, en alianza con la casa de subastas Sotheby’s, reconocida mundialmente por manejar este tipo de eventos de alto perfil.

Aunque todavía no se han divulgado estimaciones oficiales del precio de salida, expertos en subastas de beneficencia anticipan que podría alcanzar cifras muy altas debido a su carácter exclusivo y al aval directo del papa; su valor se estima en casi 1.000 millones de pesos.

Acá, imágenes de la moto:

🏍️ Papa León XIV recibe moto BMW personalizada; la bendice, firma y la manda para subasta benéfica en favor de niños en África ✝️ La unidad, valuada en 255 mil dólares, fue un obsequio del grupo motorista de Cristo, quien recorrió Alemania y Austria para llegar a la plaza de San… pic.twitter.com/uAbYdg3lEZ — Milenio (@Milenio) September 5, 2025

Los recursos obtenidos se destinarán a programas infantiles en Madagascar, uno de los países con mayores índices de pobreza infantil en el mundo. Missio Austria ha adelantado que los fondos permitirán reforzar proyectos de salud, educación y alimentación, así como iniciativas de infraestructura para comunidades rurales.

La idea de que un papa subaste un vehículo no es totalmente nueva —Francisco ya ha donado autos y objetos para fines benéficos—, pero la elección de una motocicleta ‘touring’ de alto cilindraje y con una personalización tan detallada rompe con las tradiciones del Vaticano.

El gesto ha sido visto como una forma de acercar la figura del pontífice a nuevos públicos y, sobre todo, de aprovechar la atención mediática para impulsar causas humanitarias urgentes.

