La influenciadora compartió una extensa grabación en la que confesó que aunque siempre ha usado juguetes sexuales para masturbarse, pensó que sería una buena idea usarlos mientras tenía sexo con su novio Lumar.

Esto no iba ser fácil, porque apenas le contó la idea a su pareja “el tipo se escandalizó”, pero ella le hizo varias preguntas para demostrarle que sería interesante usarlos al momento de tener relaciones sexuales.

“¿Tu pene vibra? No, verdad. Si un juguete sexual fuera un reemplazo de un novio, pues sencillamente me compro un vibrador y me ahorro muchísimas cosas”, expresó.

Aída Victoria aseguró que si las parejas se atreven a usar juguetes eróticos se van a divertir mucho y le pondrán picante a su relación, para así no quedarse en la monotonía.

Incluso, puso un ejemplo en donde una mujer llega a seducir a su novio, en una lencería “muy ‘sexy'”, y empieza a masturbarse frente a él; aunque muchos vean esto como una amenaza, es simplemente un “show” para calentar más al hombre.

