La modelo e ‘influencer’ cartagenera Kelly Reales se convirtió en tendencia tras compartir una experiencia personal que rápidamente captó la atención del público en redes sociales.

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Durante su participación en el ‘reality’ ‘El desorden de Marko‘, relató cómo un detalle aparentemente insignificante despertó sus sospechas sobre una posible infidelidad de su entonces pareja, el modelo Max Barz, con el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

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Según explicó, todo comenzó con rumores que circulaban en redes acerca de la cercanía entre Barz y el artista. En un inicio, decidió ignorar esos comentarios, considerándolos simples especulaciones. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando un amigo cercano notó algo peculiar en una fotografía publicada en la cuenta de Instagram del cantante.

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Reales contó que en la imagen aparecían unas sandalias negras, y su amigo le hizo un comentario que le resultó extraño: aseguraba que esos pies no correspondían al artista.

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Aunque ella no le dio demasiada importancia en ese momento, decidió guardar la imagen y mantenerse atenta, en caso de que más adelante pudiera confirmar alguna coincidencia.

El punto decisivo ocurrió durante un viaje a Tailandia, organizado por su pareja. Allí, en medio de la convivencia, Kelly pidió prestadas unas sandalias a Barz, sin imaginar que ese gesto cotidiano sería clave.

Al recibirlas, notó que eran exactamente iguales a las que había visto en la publicación. Para ella, esa coincidencia no fue menor, sino una señal que reforzaba sus sospechas y marcaba un antes y un después en la relación.

Luego de este hallazgo, decidió enfrentar directamente a su pareja. Según relató, Barz negó cualquier vínculo más allá de una amistad con el cantante, restándole importancia a la situación. A pesar de sus explicaciones, Kelly no quedó convencida y optó por terminar la relación, priorizando su tranquilidad y confianza personal.

La historia no terminó allí. Después de la ruptura, Reales aseguró haber recopilado imágenes en las que se veía a Barz junto al cantante en Tailandia, lo que, desde su perspectiva, respaldaba sus sospechas iniciales. Estas evidencias, sumadas a su testimonio, avivaron aún más la conversación en redes sociales.

El tema se volvió viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa e incluso humor ante lo inusual de la situación. Comentarios ingeniosos y expresiones de asombro se multiplicaron, convirtiendo el relato en uno de los más comentados del momento.

Para intensificar aún más la polémica, poco tiempo después de la ruptura, el propio Barz publicó una fotografía junto al cantante en sus redes sociales, acompañada de un mensaje que hacía alusión a un encuentro inesperado. Para Kelly, este gesto fue interpretado como una confirmación indirecta de sus sospechas.

De esta manera, lo que comenzó como una duda basada en un pequeño detalle terminó transformándose en una historia ampliamente difundida, que puso en el centro de la conversación temas como la intuición, las redes sociales y las relaciones personales en la era digital.

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