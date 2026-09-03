Por: El Espectador

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El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI 66) inició oficialmente la convocatoria para su próxima edición, que se desarrollará del 6 al 11 de abril. De acuerdo con la información difundida por la organización, cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y otros lugares del mundo pueden inscribir sus obras hasta el 29 de noviembre, utilizando la plataforma Festhome. Esta nueva edición del festival contará con diez secciones oficiales, así como espacios dedicados tanto al cine colombiano, como iberoamericano e internacional, y acogerá obras que exploran distintos formatos, géneros, técnicas y modos de producción.

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Margarita Díaz, directora general del FICCI, expresó que el lanzamiento de esta convocatoria marca el inicio de una fase crucial para el festival, porque representa la apertura de oportunidades para propuestas cinematográficas de diversos territorios y comunidades que buscan mostrar sus historias y conectar con diferentes públicos. Según Díaz, durante más de seis décadas, el FICCI se ha consolidado como una referencia para la cinematografía y la cultura, y la intención es que la edición 66 siga ampliando ese diálogo desde Cartagena.

Las secciones oficiales estarán divididas en distintas categorías: Competencia Colombia, Competencia Iberoamérica, Competencia Cine en los Barrios, Internacional, (S)paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas. Además, se incluye el apartado Work in Progress (WIP), enfocado en proyectos colombianos e iberoamericanos que cuenten con una etapa avanzada de edición. Conforme al comunicado emitido por el festival, esta edición está abierta a largometrajes y cortometrajes de ficción, documental, ensayo, animación y propuestas experimentales, con total libertad respecto a la temática, técnica y formato.

El proceso de selección de las películas estará a cargo de un comité curatorial compuesto por expertos y cineastas nacionales e internacionales, bajo la supervisión de la Dirección Artística del FICCI. Para 2027, se anunció la entrega de hasta 100.000 dólares estadounidenses distribuidos entre las distintas secciones. Para Ansgar Vogt, director artístico, la convocatoria abierta significa una oportunidad para descubrir producciones que podrían transformar las percepciones existentes sobre el cine y la realidad, afirmando que buscan programaciones que surjan de lo que las películas mismas puedan proponer.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas clave y requisitos para participar en el FICCI 66?

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de noviembre y está dirigida a cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo. Para postularse, es necesario enviar las obras a través de la plataforma Festhome. No se establecen restricciones específicas sobre género, formato, duración o técnica, pues la convocatoria abarca ficción, documental, ensayo, animación y propuestas experimentales en diferentes fases de realización.

¿En qué consiste la sección Work in Progress (WIP) del FICCI?

Work in Progress (WIP) es una sección del festival destinada a proyectos colombianos e iberoamericanos que se encuentren en etapa avanzada de edición. El objetivo es servir de vitrina y apoyo para películas que aún no han sido finalizadas, permitiéndoles perfeccionar detalles antes de su estreno oficial y acceder a oportunidades de distribución y visibilidad en diferentes espacios del sector cinematográfico.

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