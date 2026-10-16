El concierto de Fonseca, previsto para el próximo 24 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá, cambiaría de escenario y, la parecer, se llevaría a cabo en el Vive Claro, según la información preliminar conocida sobre el evento.

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La decisión se daría en medio de las dificultades que ha enfrentado el escenario deportivo para mantener en buenas condiciones el césped, un asunto que ha generado preocupación por su impacto en los encuentros futbolísticos programados en el estadio.

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¿Por qué cambiaría de escenario el concierto de Fonseca?

La medida sería tomada por Sencia, en conjunto con los promotores del espectáculo, con el propósito de contribuir al cuidado de la grama de El Campín y priorizar los partidos de fútbol previstos en ese escenario.

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El traslado permitiría realizar el concierto sin afectar la programación deportiva del estadio, en un momento en el que el mantenimiento del terreno de juego se ha convertido en un tema relevante para la organización de los eventos.

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De concretarse el cambio, el Vive Claro recibiría el espectáculo del artista colombiano, mientras El Campín conservaría su disponibilidad para los compromisos futbolísticos.

Por ahora, con la información suministrada, no se conocen detalles oficiales sobre posibles cambios en las entradas, las condiciones de ingreso o las instrucciones para los asistentes. Se recomienda estar atentos a los canales oficiales del artista y de los organizadores para confirmar el escenario definitivo y cualquier novedad relacionada con el concierto.

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