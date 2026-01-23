Noticias Caracol, que vivió la despedida de una querida periodista, fue testigo de un caso en el que, literalmente, se cumplió el famoso adagio de que al que madruga, Dios lo ayuda.

El informativo, en la emisión del mediodía del viernes 23 de enero de 2026, mostró cómo la persona que estaba en el primer lugar de la fila de ingreso para el concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot de Medellín tuvo un episodio único.

Lo llamativo es que Derwin Alexander Boquión, nombre del hombre que vivió lo que el mismo señaló como un milagro de la Virgen del Carmen, no llegó temprano con la intención inicial de ser un espectador, sino para cuidarle el puesto a una tía.

Sin embargo, relató en Noticias Caracol la sorpresa que se llevó gracias a que una mujer, que él califica como ángel, que lo vio en ese lugar le hizo una oferta para regalarle una boleta VIP Lounge con la idea de entrar juntos en esos puestos de adelante.

“Estoy con una muchacha porque yo vine a cuidar un puesto a mi tía y vino una señora de Puerto Rico y me regaló una boleta en VIP. Yo todavía no me lo creo”, aseguró Boquión, emocionado.

De acuerdo con datos de la página de Ticketmarket, el precio del mencionado tiquete es de 1’131.000 pesos, por lo que el hombre no desaprovechó la oportunidad para convertirse en un asistente más.

“Ella llegó y me regaló la boleta. Intercambiamos números y me envió la boleta y acá la estoy esperando para que entremos los dos juntos”, indicó sobre la inesperada situación.

El caso, que tiene todos los tintes para hacerse viral, cuenta además con un condimento adicional por la fe a la que él le atribuye una casualidad que ahora le permite disfrutar en puestos de lujo el concierto de Bad Bunny en Medellín.

“[Se lo debo] a la Virgencita del Carmen. Yo le prendí una vela antes de venir y la Virgencita del Carmen me cumplió el milagro”, remarcó el joven, sonriente en medio de una historia que parece increíble.

Lo cierto es que el caso tiene algunos testigos que acreditan completamente la insólita situación para Derwin Alexander Boquión, que llegó de primero en la fila de ingreso para el espectáculo.

“Nosotros que lo vimos no lo creíamos, así que me imagino que a él, que le dieron la boleta pues tampoco lo asimila, pero pues sí, eso pasó”, contó Carlos Enrique Lenis en Noticias Caracol desde un puesto cercano en ese lugar.

Por ahora, queda esperar qué más hechos se viven en la visita del artista de reguetón, que provoca todo tipo de pasiones y hasta momentos que parecen sacados de la ficción.

¿Cuándo es el concierto de Bad Bunny en Medellín en 2026?

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín son el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, en medio de una expectativa sin precedentes en la industria del entretenimiento.

El ídolo puertorriqueño se presentará en la capital antioqueña durante tres noches consecutivas en el estadio Atanasio Girardot como parte de su ‘Baile inolvidable’.

Estas presentaciones forman parte de su nueva y aclamada gira mundial titulada ‘DeBÍ TiRAR MáS FoToS’, la cual ha despertado un interés masivo reflejado en un incremento histórico de búsquedas digitales y reservas de alojamiento en toda la región.

La tendencia de búsqueda en plataformas como Google Trends revela que los fanáticos están enfocados en la logística necesaria para asistir a este evento de magnitud global. Se ha registrado una alta demanda de información sobre la disponibilidad de hospedajes en sitios como Airbnb y las mejores rutas de transporte hacia el complejo deportivo.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.