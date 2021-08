La famosa del Valle del Cauca duró 13 años trabajando en RCN, canal en el que no solo fue presentadora de farándula del noticiero, sino parte de programas como ‘Muy buenos días’, de donde ya aclararon si renunció por culpa de Laura Acuña, y ‘Comandos’, entre otros.

En ese tiempo, la celebridad conoció al actor Lincoln Palomeque y su relación, aunque incluyó una ruptura que asociaron con Daniel Arenas, se fortaleció tanto que hicieron un plan de irse a vivir a Estados Unidos, especialmente en pro de la carrera del artista.

En Miami, la también exreina, cuya edad real ya se supo, se sintió tan plena con la vida que formaba al lado de su amor, que para irse pidió una licencia no remunerada a RCN, por tres meses, que le autorizó el presidente del canal, y estando allá solicitó extenderla tres meses más, pues aparte de que, según su relato, “estaba feliz” como “esposa y ama de casa”, “estudiaba inglés” y su pareja ya se abría puertas en ese país y en México.

Por eso mismo, la estrella de la televisión después optó por no trabajar más en la que fue su casa laboral por años, pero la forma en que se dio su retiro no fue lo que esperaba.

Con la decisión clara de que quería terminar su ciclo en ese medio, la exvirreina nacional, que ya desmintió haberse separado de Lincoln Palomeque en 2021, pasó a revisar su contrato con un abogado, se lee en su libro.

“Traté de pedir una cita en el canal, nunca me pudieron atender, así que viajé con mi carta y se la presenté a la encargada de recursos humanos explicándole los motivos. Ella se aterró con mi decisión, muchos creían que tenía exclusividad con el canal, pero si la había era de corazón, y jamás en un contrato”, agregó la ahora presentadora de Caracol.

Al ver eso, la persona con la que habló en el canal, inmediatamente, puso a la famosa en contacto con el vicepresidente de RCN (la exreina lo describió como “un ser humano maravilloso”), que le dio una cita “para el día siguiente” y todo parecía ir por buen camino, pero el final no fue tan feliz y, luego de despedirse de sus compañeros del noticiero, Carolina Cruz se llevó una sorpresa.

“Yo me imaginaba que me iban a dar otra alternativa, pero no fue así. Esa misma tarde me llegó un correo del presidente del canal en el que me decía que se había enterado de mi decisión, que se pondrían en contacto conmigo para el paz y salvo y se despedía con un ‘feliz tarde’. No me agradecieron, ni me cumplieron la cita que me habían programado con el vicepresidente para hablar o para saber cuál era la realidad de mi situación. Sí, yo quedé como ustedes, sin palabras. Solo esperaba un ‘gracias’, después de 13 años jamás pensé salir de la manera en que salí”, rememoró la presentadora.