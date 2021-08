La famosa del Valle del Cauca aseguró que, como cualquier ciudadano, tuvo que hacer la fila, que era “larga”, pero fluía.

“Me demore 1:45, vine sin cita”, agregó, y aclaró que no tuvo que agendarse porque por su edad no era necesario (ella no dijo por qué se vacunó hasta ahora, si su etapa ya pasó, pero tendría relación con que antes le dio COVID-19).

¿Cuántos años tiene Carolina Cruz?

Justo cuando destapó por qué asistió a vacunarse sin cita fue que sus años quedaron al descubierto, pues escribió: “Por mi edad, 42, hace rato podía”.

Esa cantidad de ‘vueltas al sol’ las cumplió la también exreina en 2021, más exactamente el 12 de junio.

Esta es la publicación en la que la estrella de Caracol, que ya confesó si ha mantenido a sus parejas, dejó sus años al descubierto y contó su experiencia vacunándose. Su historia la compartió con una imagen en la que invitó a todos a vacunarse porque “salva vidas”.

¿Cuántos años tiene Lincoln Palomeque vs. Carolina Cruz

Aunque algunos piensan que la presentadora de ‘Día a día’ es mayor que el actor de ‘Café’, que es su pareja desde hace más de una década y ya confirmaron que no se están separando, lo cierto es que es menor.

Mientras que la famosa, cuyo exnovio Daniel Arenas podría estar saliendo con Daniella Álvarez, cumplió 42 años en 2021, su pareja llegó a 44 años, pues nació un 20 de marzo de 1977.

Eso quiere decir que la diferencia de edad entre Lincoln Palomeque y la mamá de sus dos hijos, Salvador y Matías, es de dos años.

