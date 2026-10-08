Por: El Espectador

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En una época marcada por la inmediatez y el ritmo acelerado, la exposición conjunta de Carol Young y Jorge Gómez en la nueva sede de la Galería Beatriz Esguerra Arte propone una pausa reflexiva sobre la relación entre el arte, la naturaleza y el tiempo. Según lo narrado en el artículo publicado por El Espectador, el espacio de la galería, ahora ubicado en una casa de arquitectura inglesa en el barrio Quinta Camacho, conserva la intimidad de su sede anterior y acoge un aire nostálgico que se percibe apenas se ingresa. Este ambiente refuerza el carácter recogido de los artistas agrupados bajo el sello de Beatriz Esguerra, quienes comparten una dedicación minuciosa a su oficio y a los lenguajes plásticos de la materia.

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La propuesta de Carol Young se presenta a través de cerámicas que evocan formas orgánicas como líquenes, hongos y contenedores entrelazados, confeccionados en barro cocido, cuyas cavidades permiten una interacción sutil del aire. Los ecos musicales y botánicos de las piezas sugieren la espera, la paciencia y la confianza en la persistencia, características que, de acuerdo con la referencia al libro ‘El principito’, solo pueden construirse a lo largo del tiempo. El trabajo de Young no solo es técnico, sino que plasma la tensión de estructuras en apariencia frágiles, capaces de desafiar la gravedad y de permanecer suspendidas en el tiempo.

Por otro lado, Jorge Gómez introduce la palma de cera en su obra, especialmente las hojas, planteando un diálogo directo con la naturaleza y el paso del tiempo. De acuerdo con la hoja de presentación citada en el texto, la palma de cera, una especie amenazada en Colombia, crece lentamente y puede tardar décadas en alcanzar su altura total. Gómez resalta tanto la fortaleza como la vulnerabilidad del material, revelando una dualidad que dialoga sutilmente con la fragilidad que Young expone. Así, la exposición se convierte en un homenaje a la lentitud de los procesos vitales y artísticos, en contraste con el constante afán citadino y la presión del tiempo que marcan la vida contemporánea.

El encuentro creativo entre Young y Gómez, titulado "In Situ", escenifica un respeto mutuo y una colaboración que trasciende lo estético para impregnar un mensaje sobre la armonía, la resistencia y la paciencia. Al final, la galería invita al visitante a examinar la fugacidad de su propia cotidianidad frente a los tiempos milenarios de la naturaleza y el arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado y la importancia de la palma de cera en la obra de Jorge Gómez?

En la exposición revisada por El Espectador, la palma de cera se convierte en protagonista en la propuesta artística de Jorge Gómez debido a su lento crecimiento, longevidad y situación de amenaza en Colombia. Gómez trabaja específicamente con las hojas de este árbol, destacando tanto su fortaleza y maleabilidad como su vulnerabilidad frente al manejo humano. La elección de este material reivindica la paciencia y el respeto por los ciclos naturales, en contraste con el ritmo acelerado de la vida moderna.

¿Cómo se aborda la relación entre el arte y el tiempo en la exposición conjunta de Carol Young y Jorge Gómez?

Según la información de El Espectador, la muestra logra que la experiencia artística esté marcada por la reflexión sobre el tiempo, tanto en la ejecución de las obras como en los procesos naturales representados. Mientras Young plantea estructuras cerámicas que sugieren espera y confianza, Gómez muestra cómo la palma de cera tarda décadas en crecer y desarrollarse. La exposición subraya la necesidad de adaptar el ritmo personal a la cadencia lenta y respetuosa de la naturaleza, proponiendo una mirada crítica al afán cotidiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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