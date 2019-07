green

La versión de un posible contagio surgió después de que se propagaran rumores de que el actor Nacho Vidal estaría contagiado con VIH, con el que la cucuteña había grabado escenas recientemente.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero hacer pornografía”, explicó la mujer, cuyo nombre de pila es Alejandra Umaña. Eso sí, reiteró que no es un desencanto total con la industria, con la que dice estar agradecida: “Este no es un video de ‘odio el porno’ y ‘el porno vulnera a la mujer’, porque no es así”, declaró.

“Simplemente me doy cuenta que no estoy tan cómoda grabando, ya no ocurre lo mismo que antes, que llegaba como muy emocionada a un rodaje, que me gustaba tener sexo con otra persona. Ahora lo veo como un poco más ajeno, siento que no lo disfruto tanto”, contó.

“Estoy tremendamente agradecida con el porno porque ha permitido que yo logre en mi vida un montón de cosas que seguramente no habría logrado como periodista simplemente”

“Me lo estoy tomando como un trabajo y no quería eso. (…) Yo lo quería como un hobbie, como un tiempo de vacaciones que significara llegar a un rodaje y que yo estuviera feliz todo el tiempo, pero ya no es así. Llego y a veces me siento un poco incómoda, a veces no quiero que me toquen”, prosiguió Umaña.

Aunque no tiene clara la razón exacta, sí dice que sería una suma de factores: “Siempre he considerado que el ser humano va por etapas, y hay etapas en las que estoy infinitamente sexual y quiero tener sexo con todo el mundo, todo el tiempo. Pero hay etapas donde simplemente soy reacia con mi cuerpo y no quiero que nadie me toque. Seguramente estoy en una etapa así”, explicó.

Recientemente se había especulado con su retiro del entretenimiento para adultos, pero las razones tenían más que ver con detalles en sus grabaciones, como el hecho de tener que usar preservativo siempre con los actores, y no con el agotamiento que reconoce como parte de la industria.

“Es como un cúmulo de factores que llevan a la conclusión de que en este momento no quiero hacer pornografía. Puede que me retire del todo, no lo sé. Puede que en un año, en dos, en tres, en cinco, vuelva. No lo sé, pero por ahora, en este momento, yo, Alejandra Umaña, que ustedes me conocen como Amaranta Hank, no quiero hacer pornografía y me voy a retirar hasta que lo crea conveniente”, concluyó.

Ahora que no hará porno, al menos durante un tiempo indeterminado, Hank dice que se dedicará a su canal de YouTube, a terminar un libro sobre porno, sacar adelante su escuela de porno y otros proyectos personales.