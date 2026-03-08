La tensión en el comienzo de las elecciones de 2026 en Colombia tiene como foco la mirada atenta en múltiples factores que rodean el proceso, como el de evitar cualquier intento de fraude o compra de votos.

Precisamente, en medio del seguimiento a ese tema y con presencia de más de 3.700 observadores en 515 municipios en el territorio nacional, hubo un aviso es la jornada del domingo 8 de marzo.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, lanzó una advertencia clave para que las personas no tengan problemas, en especial, dirigido a las campañas de los candidatos al Congreso y las consultas interpartidistas.

“No se puede sacar a pasear la plata”, afirmó, replicada por Blu Radio, sobre un tema que de hecho se ha convertido en una controversia durante los últimos días por algunas incautaciones.

Cabe recordar que se incautaron 3.521 millones de pesos previo a elecciones en 2026, solo horas antes de que las personas tuvieran la oportunidad de llegar a las urnas en el territorio nacional. De ahí, el llamado sobre las reglas estrictas.

“Hoy está prohibido sacar a pasear la plata como si fuera una mascota, es decir, platica en maletas, en bolsas, dentro del carro en efectivo está completamente prohibido”, indicó.

De hecho, ese no fue el único llamado de atención por parte de la directora de la Misión de Observación Electoral en un escenario de amplia expectativa por el Congreso y los candidatos presidenciales.

“Está completamente prohibido presionar a trabajadores o ciudadanos para que voten por determinadas candidaturas”, remarcó Barrios.

¿Cuánto es el máximo de dinero que se puede llevar en elecciones en Colombia?

Durante la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este 8 de marzo de 2026 en Colombia, las autoridades han reforzado los controles sobre el transporte de dinero en efectivo.

No se permite portar grandes sumas de dinero, generalmente superiores a los diez millones de pesos, debido a las estrictas normativas orientadas a prevenir delitos electorales que atentan contra la transparencia democrática.

La principal razón de esta restricción es combatir la compra de votos y la financiación irregular de campañas, prácticas que suelen intensificarse en las horas previas y durante el desarrollo de los comicios en diferentes regiones del país.

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría establecen topes de gastos para las campañas, y el movimiento de efectivo por fuera del sistema bancario dificulta el rastreo del origen y destino de estos recursos.

Transportar sumas elevadas sin una justificación clara puede derivar en la incautación del dinero y la captura del portador bajo cargos de lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Las autoridades judiciales consideran que el flujo de efectivo no reportado durante los domingos electorales constituye un indicio de “corrupción al sufragante”, delito tipificado en el Código Penal que busca garantizar que el voto sea libre, espontáneo y no condicionado por dádivas económicas.

Además, el transporte de altas sumas de dinero en efectivo vulnera las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas de la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre el reporte de transacciones sospechosas.

En el contexto de las elecciones de 2026, la Fuerza Pública tiene la instrucción de realizar retenes y registros en puntos estratégicos para identificar movimientos de dinero que puedan ser utilizados para alterar la voluntad popular.

Estas medidas preventivas buscan asegurar que los resultados legislativos y las consultas presidenciales reflejen la opinión real de la ciudadanía y no la capacidad financiera de grupos de interés que buscan comprar lealtades en las urnas.

Es fundamental que los ciudadanos entiendan que estas restricciones no son un ataque a la propiedad privada, sino un mecanismo de protección de la integridad electoral.

Si una persona necesita transportar una suma considerable por razones ajenas a la política, debe contar con los soportes bancarios y facturas que demuestren la legalidad de los fondos.

Sin embargo, se recomienda evitar estos movimientos durante el fin de semana de elecciones para no enfrentar retrasos o procesos judiciales ante la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de procesar las capturas relacionadas con estos hallazgos.

