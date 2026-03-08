Una grave situación se está presentando en la mañana de este domingo, 8 de marzo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, justo en el día de elecciones para Congreso y consulta interpartidista.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compartió unas imágenes que muestran que hay más de 2.400 personas pasando de Venezuela hacia Colombia de forma irregular, lo cual significa un peligro para las elecciones que se están llevando a cabo.

Lo que se puede ver en el video captado por un dron es que las personas pasan el río por un planchón, se montan en los buses y son llevados hasta el sitio de votación, lo cual es muy grave para la democracia del país.

Estas son las imágenes:

#Elecciones2026 | El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con otras autoridades, ha reportado el paso irregular de miles de personas por distintas trochas desde Venezuela hasta Colombia; también se observa una comitiva de buses esperando al otro lado del río. pic.twitter.com/DUAvgAT4jS — Pulzo (@pulzo) March 8, 2026

“Para esta jornada electoral la frontera está cerrada, y aun cuando esté habilitada, el ingreso al país debe realizarse únicamente por los puestos de control migratorio establecidos”, escribió el ministro de Defensa.

Y agregó: “También se investigan empresas de transporte que podrían estar facilitando este presunto delito. Con las evidencias, se buscarán las sanciones correspondientes y, de comprobarse que hubo financiación con recursos ilícitos, podría evaluarse la extinción de dominio“.

Por lo pronto, las autoridades se están movilizando hasta esa zona para controlar la situación de extrema gravedad, al tiempo que se siguen analizando los distintos puntos de votación para evitar fraudes electorales en esta jornada tan importante.

Recuerde que si quiere denunciar alguna irregularidad, como compra de votos o prácticas parecidas, puede llamar al numeral 157 para poner al tanto a las autoridades y que estas elecciones se caractericen por la transparencia y la legalidad correspondiente.

