Por: El Colombiano

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A través de un hilo de más de 4.000 palabras en la red social X, el mandatario insistió en que las elecciones que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella deberían ser anuladas por una presunta injerencia extranjera y lanzó una serie de reflexiones históricas, políticas y personales que incluyeron referencias a la lucha armada.

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El pronunciamiento se produjo dos días después de la jornada electoral en la que, según el escrutinio, De la Espriella derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

En su publicación, Petro retomó una tesis que ha venido defendiendo desde el lunes: que el respaldo expresado por el presidente estadounidense Donald Trump al presidente electo constituye una intervención extranjera que debería invalidar los resultados.

(Vea también: “He decidido aceptar que Abelardo de la Espriella es el presidente de Colombia”: Iván Cepeda)

Sin embargo, uno de los apartados que más llamó la atención fue aquel en el que vinculó esa supuesta intervención con el derecho a la rebeldía.

“La ingerencia extranjera determinante y prohibida en nuestra constitución es causal, de lejos, para anular las elecciones como hizo Europa, y es causal de rebeldía y de alzarse en armas como hice de joven”, señaló el mandatario.

juntos, solo para debilitar a uno de los que más ha luchado contra el narcotráfico por su acción genocida contra el pueblo colombiano. De considerar y aceptar que los esclavos eran propiedad privada nació la clase política y dirigente de Colombia que gobernó por dos siglos hasta… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 24, 2026

Más adelante fue más explícito: “Podría levantarme en armas legítimamente y llevarme una parte del ejército y llamarlo libertador y sé de la guerra y de la paz, porque no quiero desangrar mi país (…) y juré no coger las armas más”.

Las declaraciones generaron controversia debido a que Petro, quien integró la guerrilla del M-19 antes de firmar la paz y entrar a la vida política, hizo referencia directa a la posibilidad de una rebelión armada en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de las elecciones.

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No obstante, el mandatario también incluyó varios mensajes en los que descartó acudir a la violencia. En distintos apartes del texto aseguró que mantiene su compromiso con la paz y que respetará las decisiones institucionales.

“Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia”, escribió al final de su mensaje.

También afirmó que iniciará el proceso de empalme con el gobierno entrante y habló de una eventual “resistencia pacífica” una vez abandone la Casa de Nariño.

Buena parte de la argumentación de Petro se basa en una comparación con el caso de Rumania. El mandatario sostuvo que, así como las autoridades de ese país anularon unas elecciones tras denuncias de interferencia extranjera, Colombia debería revisar la validez de los comicios presidenciales.

La referencia alude a la crisis electoral rumana de 2024, cuando la Corte Constitucional anuló la elección presidencial luego de que organismos de inteligencia advirtieran sobre una presunta operación de influencia extranjera y campañas irregulares en redes sociales, especialmente TikTok.

Sin embargo, en Colombia organismos nacionales e internacionales han rechazado las denuncias de fraude electoral. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea aseguró esta semana que no encontró evidencias de irregularidades que afectaran los resultados, mientras que la Registraduría informó que el escrutinio coincide en más del 99,9% con el preconteo divulgado la noche de las elecciones.

Por su parte, Abelardo de la Espriella ha pedido al presidente Petro y a Iván Cepeda respetar los resultados y abstenerse de promover movilizaciones o acciones que puedan aumentar la tensión política en el país.

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