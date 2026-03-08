En medio de la transmisión que adelanta Noticias Caracol sobre los resultados de las elecciones de hoy en Colombia, se dio un momento curioso cuando se conoció el boletín número 10, que deja como ganadora de la Gran Consulta a Paloma Valencia, por encima de sus 8 contrincantes.

En ese momento, María Alejandra Villamizar comentó:

“Hay que decir que en estas consultas hay varios candidatos, potenciales candidatos a la Alcaldía de Bogotá, que es el segundo cargo popular más importante del país”, dijo la periodista.

Seguido, Juan Roberto Vargas le pidió calma. “No se me adelante”.

Sin embargo, la periodista insistió y le replicó que no. “No, pero como estamos mencionado lo que pasa en Bogotá, también va a ser clave lo que pase en el Centro Democrático y en el Pacto Histórico, en esa puja política que se da, qué pasa en la capital de la República”, sostuvo María Alejandra Villamizar.

Ante la explicación, Vargas le dio la razón, pero enfatizó que falta tiempo.

“Estamos en presidenciales… ya también ellos (los periodistas) cocinando lo del año entrante”, sostuvo el director de Noticias Caracol.

El curioso momento terminó en risas de ambos.

Resultados de elecciones de este 8 de marzo en Colombia

