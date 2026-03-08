Mientras la justicia pone la lupa sobre la seguridad de Entre Flores tras la muerte de Camila García, nuevos detalles sobre el origen del establecimiento revelan que no solo hubo improvisación en los planos, sino también un alto riesgo financiero. Cristian Osorio y Fabiana Trujillo confesaron a Jesús Barón que levantaron su imperio turístico con una mezcla de ahorros y deudas que muchos calificarían de “suicida”.

Cristian Osorio relató que el proyecto no nació de un gran fondo de inversión ni de un respaldo bancario sólido. Con una franqueza que hoy resulta inquietante, explicó que contaban con un capital limitado y que el crecimiento del lugar se dio bajo una presión económica constante.

“Nosotros compramos el lote con 100 millones de pesos que teníamos ahorrados, y de ahí para adelante todo fue fiado. El cemento era fiado, el ladrillo era fiado. Le decíamos a la gente: ‘créame que yo le pago'”, aseguró Osorio en la entrevista.

Esta confesión sugiere que el parque creció a un ritmo frenético para poder pagar las deudas acumuladas, lo que abre el interrogante de si la urgencia por inaugurar nuevas atracciones —como el tobogán donde ocurrió el accidente— pudo haber sacrificado los estándares de seguridad y las certificaciones técnicas necesarias.

Fabiana Trujillo, por su parte, recordó que muchos amigos y conocidos les decían que estaban “locos” por invertir de esa manera en Chinácota. Sin embargo, los propietarios defendieron su modelo de negocio basado en la reinversión inmediata de las ganancias, una estrategia que les permitió expandirse rápidamente pero, aparentemente, sin una estructura de ingeniería robusta que respaldara el crecimiento.

La familia de la víctima y las autoridades buscan determinar si esa mentalidad de “hacer camino al andar” y construir con materiales obtenidos a crédito fue lo que llevó a que el tobogán presentara las fallas que terminaron en tragedia. La historia de los empresarios que “empezaron de la nada” hoy se enfrenta a la cruda realidad de una investigación que ya avanza.

