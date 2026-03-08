Yuris Camila García, una joven de 28 años que buscaba un descanso en medio de sus vacaciones, encontró la muerte en un trágico accidente en un restaurante de Chinácota, Norte de Santander. Lo que debía ser un momento de adrenalina terminó en luto para una familia y una comunidad entera.

En una grabación que ya es pieza clave para las autoridades, se observa a Camila antes de lanzarse por un tobogán extremo usando un neumático. Con evidente temor, la joven le consultó al asesor de la atracción: “¿No me voy a estrellar?”. El encargado le aseguró que no habría problemas y que alguien la recibiría al final del recorrido.

Lamentablemente, la seguridad falló. Durante el trayecto, Camila perdió el control, se salió de la estructura y sufrió golpes devastadores. A pesar de recibir atención médica inmediata, la gravedad de las heridas le causó la muerte poco después.

Más allá del accidente, Camila era el motor de su familia. Estaba a punto de cumplir 30 años y dejó huérfana a una niña de 4 años. Además, era el sustento económico de su hermano de nueve años y de su madre, Carmen Manrique, una reconocida fundadora de las madres comunitarias del Catatumbo por la paz y víctima de desplazamiento forzado.

“Siempre se ponía las botas para ayudar a las campesinas de la región, estaba pendiente de colaborar con la gente”, recordó entre lágrimas Carmen Elena García, presidenta de la asociación de madres del Catatumbo.

Tras el fallecimiento, la familia y líderes sociales han exigido el cierre definitivo del establecimiento y la suspensión del uso del tobogán, el cual estaba recién inaugurado al momento del siniestro.

“Hay un video, están en investigación. Ella pregunta todavía que si no se va a estrellar y ellos le dicen que no, que abajo la van a esperar; ella se estrella y sale a volar”, relató su madre sobre los últimos instantes de la joven.

Por su parte, el restaurante emitió un comunicado lamentando el suceso y ofreciendo condolencias. Según su versión, desde el primer momento se prestaron los primeros auxilios y se activaron todos los protocolos de seguridad. El establecimiento aseguró estar a disposición de las autoridades para entregar toda la información necesaria que permita entender este accidente.

García hacía diferentes trabajos sociales en la región

Trabajó con el Consejo Noruego y la Cruz Roja.

Colaboraba en proyectos con la Alcaldía de Tibú.

Se dedicaba a la atención de mujeres migrantes, campesinas y de bajos recursos.

