Tras el luto nacional por la muerte de Yuris García en un tobogán de Chinácota, ha salido a la luz un video que pone en jaque la seguridad técnica del parque “Entre Flores”. Sus propietarios, una pareja conocida como Cristian Osorio y Fabiana Trujillo, relataron meses atrás en una entrevista con el youtuber Jesús Barón los detalles de cómo levantaron el negocio que hoy está bajo la lupa de la Fiscalía.

Lo que más llama la atención es la confesión sobre la falta de asesoría profesional en las obras. Cristian, con una sinceridad que en su momento se entendió que hacía parte del emprendimiento, explicó que no contaron con expertos para los diseños iniciales: “El ingeniero y el arquitecto fuimos nosotros. Yo agarré una servilleta y dibujé los glamping”, afirmó el propietario sobre el origen de las estructuras.

La pareja no ocultó que el crecimiento del parque estuvo marcado por la improvisación administrativa. Durante la charla, admitieron que las autoridades locales les frenaron las obras en una ocasión debido a irregularidades legales. “Empezamos a construir sin permiso, la verdad”, relató Cristian, señalando que el lugar estuvo cerrado un mes mientras intentaban ponerse al día con los trámites de planeación.

A pesar de esos antecedentes, el parque continuó su expansión e inauguró hace apenas un mes la atracción extrema donde ocurrió el accidente fatal. Sin embargo, la Alcaldía de Chinácota confirmó este sábado que el establecimiento no contaría con los permisos específicos para operar este tipo de estructuras recreativas, lo que derivó en el sellamiento total del lugar.

Por ahora, el testimonio de los dueños sobre el diseño “a pulso” y la falta inicial de licencias se ha convertido en una pieza clave para determinar si hubo negligencia en la seguridad del tobogán que le quitó la vida a la líder social de Tibú.

