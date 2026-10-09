Por: Mall y Retail

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Durante varios años buena parte de las conversaciones del retail colombiano estuvieron dominadas por palabras como eficiencia, optimización, cautela y rentabilidad. En las últimas semanas, otra expresión comienza a aparecer con mayor frecuencia en los anuncios empresariales: expansión.

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Vélez abre en Panamá su flagship más importante de Latinoamérica y mira hacia Estados Unidos; Decathlon acelera aperturas en Colombia; H&M prepara una nueva tienda de más de 2.100 metros cuadrados en Medellín; PriceSmart estructura su llegada a Cartagena y Homecenter confirma su presencia en Kristal Mall. Son compañías de categorías, tamaños y modelos de negocio diferentes, pero sus movimientos empiezan a dibujar una tendencia común: las marcas están volviendo a tomar posiciones para el crecimiento.

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El contexto ayuda a entender el momento. Colombia cerró durante el primer semestre el ciclo electoral presidencial de 2026, cuya segunda vuelta se realizó el 21 de junio. Al mismo tiempo, la actividad económica viene mostrando señales de crecimiento: el PIB aumentó 3,5% en el segundo trimestre y las ventas reales del comercio minorista crecieron 5,3% anual en julio, o 7,3% si se excluyen combustibles. La confianza del consumidor, aunque retrocedió en agosto frente a julio, permaneció en terreno positivo con un balance de 15,5%.

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El panorama continúa teniendo desafíos. La inflación anual se ubicó en 6,24% en agosto, por encima del 5,10% registrado doce meses atrás. Esto significa que el nuevo ciclo de expansión no ocurre en un escenario libre de presiones sobre los hogares y los costos empresariales. Precisamente por ello, las decisiones recientes resultan relevantes: varias compañías están comprometiendo capital con horizontes de mediano y largo plazo.

Vélez: de Colombia hacia las Américas

Uno de los movimientos más simbólicos lo protagoniza Vélez. La compañía colombiana inauguró en Multiplaza Panamá un flagship de 592 metros cuadrados, el más importante de la marca en Latinoamérica. Después de 23 años de operación en ese mercado, Panamá deja de ser únicamente otro país dentro de su red internacional y adquiere un papel como plataforma para la siguiente etapa de crecimiento.

La marca cuenta allí con nueve tiendas físicas, comercio electrónico y otros canales digitales, mientras su operación internacional ya se extiende a siete mercados latinoamericanos. El siguiente territorio en el radar es Estados Unidos. Juan Raúl Vélez, presidente de la compañía, ha señalado a Panamá como un punto de conexión con consumidores locales, regionales e internacionales desde el cual la firma puede avanzar hacia nuevos mercados.

La dimensión de la tienda también revela cómo está cambiando la expansión. Crecer ya no significa únicamente multiplicar puntos de venta. El nuevo flagship incorpora personalización de productos, asesoría mediante personal shopper, experiencias vinculadas con moda, arte y artesanía y una propuesta de total look. La tienda física empieza a justificar la inversión por su capacidad de construir marca, experiencia y relación con el consumidor.

Decathlon acelera en Colombia

Si Vélez representa la internacionalización de una marca colombiana, Decathlon muestra el camino contrario: una multinacional aumentando su apuesta por Colombia.

La compañía francesa acaba de abrir en Santafé Bogotá y proyecta completar cinco aperturas durante 2026, el mayor número realizado por la empresa en un solo año en el país. Después de Unicentro Bogotá y Santafé Medellín, la compañía tiene previstas otras dos operaciones antes de finalizar el año. La red alcanzaría 22 tiendas, además de su isla comercial de Ibagué.

Detrás de esa expansión existe escala. Decathlon comercializa alrededor de siete millones de unidades anuales en Colombia, registra ventas superiores a 100 millones de euros y continúa aumentando su empleo directo. Su estrategia también confirma algo importante para la industria de centros comerciales: aunque el canal digital forma parte del modelo, la tienda continúa siendo una pieza central de la penetración territorial de las grandes marcas.

Medellín vuelve a atraer grandes formatos

Otra señal llega desde Premium Plaza, que confirmó la llegada de H&M con una tienda de 2.132 metros cuadrados. El proyecto contempla una inversión superior a $15.000 millones y se convierte en una operación relevante por el tamaño del local y por su impacto en la recomposición comercial del centro comercial.

El caso resulta interesante porque una marca internacional de moda vuelve a comprometer un área considerable dentro de un centro comercial existente. En una industria donde durante años se discutió la reducción de formatos, la optimización de metros cuadrados y el crecimiento digital, operaciones superiores a 2.000 metros evidencian que las ubicaciones correctas siguen teniendo capacidad de atraer inversiones de gran formato.

PriceSmart pone a Cartagena en su mapa

El proceso también comienza a extenderse hacia nuevos mercados regionales. PriceSmart adelanta la estructuración de su undécimo almacén en Colombia, proyectado para Cartagena sobre un terreno cercano a 20.000 metros cuadrados y cuya entrada en operación estaría prevista hacia finales de 2027 o comienzos de 2028. Actualmente la compañía tiene diez clubes en el país.

Por las características de su modelo, una apertura de PriceSmart supone una decisión distinta a la de una tienda tradicional. Requiere suelo de gran tamaño, infraestructura, logística y una base suficiente de consumidores para alimentar un modelo de membresías. Su llegada a Cartagena constituye, por ello, una señal sobre el potencial que las grandes cadenas identifican en el crecimiento de esa ciudad y su área de influencia.

Homecenter acompaña la expansión urbana de Cartagena

También en Cartagena, Homecenter confirmó una tienda de 5.000 metros cuadrados de área construida en la primera etapa de Kristal Mall, proyecto desarrollado por Arquitectura & Concreto. Con su vinculación, el complejo reporta cerca de 60% de su área comercializada, 135 locales y alrededor de 110 marcas comprometidas.

Aquí aparece otra dimensión de la expansión del retail: las marcas siguiendo el crecimiento de las ciudades. La zona norte de Cartagena concentra nuevos proyectos residenciales, desarrollos inmobiliarios y población flotante. En ese contexto, categorías asociadas con mejoramiento y dotación del hogar encuentran demanda ligada directamente a la formación de nuevos hogares.

¿Qué están diciendo realmente las marcas?

Analizados individualmente, Vélez, Decathlon, H&M, PriceSmart y Homecenter podrían parecer simplemente cinco anuncios corporativos. Observados en conjunto muestran algo más interesante.

Vélez habla de internacionalización. Decathlon habla de densificación de su red. H&M apuesta nuevamente por grandes superficies dentro de centros comerciales. PriceSmart abre una nueva ciudad para su formato y Homecenter acompaña un corredor de desarrollo inmobiliario.

Son estrategias diferentes, pero todas requieren una decisión previa: invertir.

El retail suele anticipar los ciclos económicos porque una tienda que abre hoy comenzó a estudiarse meses —y muchas veces años— atrás. Primero vienen los análisis de mercado, tráfico, consumo, renta, competencia y retorno; después aparecen la negociación inmobiliaria, el diseño, la construcción y finalmente la apertura.

Por eso, quizá la señal más importante para la industria colombiana durante este segundo semestre de 2026 no sea una inauguración específica. Es la coincidencia de varias compañías tomando posiciones simultáneamente.

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El nuevo ciclo todavía tiene variables económicas por resolver y cada marca continuará evaluando cuidadosamente ubicación, productividad por metro cuadrado y capacidad de consumo. Sin embargo, el lenguaje empresarial está cambiando.

Después de una etapa marcada por la prudencia, las marcas vuelven a hablar de nuevas ciudades, nuevas tiendas, nuevos mercados y mayores formatos.

Y cuando las marcas empiezan a hablar de expansión, la industria inmobiliaria comercial debería escuchar.

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