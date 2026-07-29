Las cuentas de ahorro en Colombia pueden tener costos asociados por administración, especialmente por la cuota de manejo de la cuenta o de la tarjeta débito.

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Según un informe de la Superintendencia Financiera con corte al 1 de julio de 2026, las tarifas varían entre $0 y $44.030, dependiendo de la entidad y el producto contratado.

De los 25 bancos incluidos en el reporte, 11 no cobran cuota de manejo ni por la cuenta ni por la tarjeta débito.

En el caso del plástico, 18 entidades ofrecen administración gratuita, mientras que otras siete aplican cobros. Entre las tarifas más bajas están Ban100, Bancamía y Banco Mundo Mujer, mientras que Banco AV Villas registra el valor más alto.

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Para el mantenimiento de la cuenta, 16 bancos no cobran comisión y nueve sí tienen tarifas. Bancamía, Davivienda y J.P. Morgan aparecen entre los cobros más económicos, mientras Banco AV Villas, Banco Popular e Itaú tienen los valores más altos.

Además de la cuota de manejo, los usuarios pueden enfrentar otros costos, como retiros en cajeros de otras redes o internacionales.

Expertos señalan que mientras algunos bancos digitales eliminan estos cobros para facilitar el acceso financiero, otras entidades defienden la comisión como una fuente de ingresos necesaria para atender clientes de mayor riesgo, especialmente trabajadores informales y pequeños empresarios.

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