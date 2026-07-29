Ni médico ni abogado: este es el trabajo que más sueñan tener los colombianos

Por: VALORA ANALITIK

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Ser médico, abogado o ingeniero ya no es la principal aspiración profesional de muchos colombianos. Un estudio internacional de Remitly reveló que el trabajo soñado con mayor número de búsquedas en el país es YouTuber, una tendencia que también se repite en otros grandes mercados hispanohablantes como México, Argentina, Chile, Perú y España.

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La investigación, que analizó las búsquedas realizadas en Google entre mayo de 2025 y mayo de 2026 en 145 países, muestra además un cambio en las preferencias laborales a nivel mundial: por primera vez desde que comenzó el estudio en 2022, actor o actriz desplazó a piloto como la profesión más deseada del planeta.

YouTuber es el trabajo soñado más buscado en Colombia

El análisis de Remitly evaluó 424 profesiones utilizando consultas de Google del tipo «cómo ser…» o «cómo convertirse en…», con el objetivo de identificar cuáles son las ocupaciones que despiertan mayor interés entre quienes imaginan un cambio de carrera o proyectan su futuro profesional.

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En Colombia, el resultado ubicó a YouTuber como la profesión más buscada, una tendencia compartida con otros países de América Latina y con España. En total, esta ocupación ocupa el primer lugar en 28 países, más que cualquier otra profesión incluida en el estudio.

Aunque las búsquedas relacionadas con ser creador de contenido disminuyeron ligeramente frente a la medición de 2024, la profesión continúa consolidándose como una de las principales aspiraciones, especialmente entre los mercados hispanohablantes.

El mapa global elaborado por Remitly muestra que la preferencia por YouTuber domina buena parte de Latinoamérica, mientras otras regiones presentan intereses muy distintos, desde piloto en India e Indonesia hasta actor en varios países europeos y asiáticos.

A nivel global, el estudio encontró un cambio importante en el ranking de las profesiones más aspiracionales. Con 222.080 búsquedas anuales, actor o actriz pasó a ocupar el primer lugar del listado, con un crecimiento cercano al 12 % frente a 2024. Es la profesión más buscada en países como Malasia, Bahamas, Tonga, República Checa y Dinamarca.

Por su parte, piloto, que había liderado las dos mediciones anteriores, cayó al segundo puesto con 221.060 búsquedas después de registrar una reducción cercana al 49 % en las consultas relacionadas con esta carrera.

El podio lo completa bombero, con 171.330 búsquedas, tras escalar 13 posiciones respecto al estudio anterior.

Uno de los mayores cambios del informe corresponde a la profesión de abogado, que ascendió 55 posiciones hasta ubicarse en el cuarto lugar del ranking mundial.

La investigación atribuye este crecimiento al mayor interés generado por casos judiciales de alto perfil, el auge de las series sobre el mundo legal y las nuevas oportunidades profesionales vinculadas con la tecnología jurídica.

En el quinto lugar aparece YouTuber, con 148.430 búsquedas anuales, seguido por veterinario, una profesión que también ganó protagonismo y subió 22 posiciones respecto a la edición de 2024.

El resto del top 10 lo integran auxiliar de vuelo, policía, agente inmobiliario y DJ, lo que refleja una combinación entre profesiones tradicionales y ocupaciones ligadas a la economía digital y la industria del entretenimiento.

La inteligencia artificial ya aparece entre las profesiones soñadas

Otra de las novedades del estudio es la irrupción de la inteligencia artificial dentro de las aspiraciones profesionales.

Por primera vez, Remitly incorporó categorías relacionadas con este sector, encontrando búsquedas como ingeniero de prompts, especialista en inteligencia artificial e ingeniero de machine learning.

Aunque todavía registran un volumen inferior frente a otras profesiones consolidadas, su aparición evidencia el creciente interés por carreras asociadas al desarrollo de tecnologías basadas en IA.

Ryan Riley, vicepresidente de Marketing para Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico de Remitly, señaló que los resultados muestran un equilibrio entre profesiones creativas y otras asociadas con estabilidad económica.

«Mientras profesiones como actor o piloto siguen estando entre los trabajos más aspiracionales del mundo, resulta llamativo ver cómo perfiles tradicionalmente estables, como abogado o veterinario, suben posiciones este año», afirmó.

El directivo agregó que otra de las tendencias más relevantes es el avance de la inteligencia artificial dentro de las expectativas laborales.

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«Hace apenas tres años prácticamente nadie buscaba cómo convertirse en ingeniero de prompts. Hoy estas profesiones ya aparecen en los datos, reflejando la rapidez con la que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que pensamos sobre el trabajo», indicó.

La investigación utilizó datos de Google Search recopilados entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Remitly analizó búsquedas relacionadas con «cómo ser» o «cómo convertirse en» una determinada profesión, agrupando términos equivalentes para hacer comparables los resultados entre países.

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