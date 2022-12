Diciembre es un mes importante para millones de trabajadores en Colombia porque, para algunos, es la oportunidad de recibir más dinero por la prima de fin de año y, para otros, la época en la que conocen cuánto les subirá el sueldo.

El tiempo para estos dos hechos se cumplirá pronto y hay miles de empleados en vilo para saber qué pasará con el salario mínimo y otros que siguen esperando la prima.

Salario mínimo para 2023: cifra y cuándo se debe definir

La mesa de concertación tiene hasta este jueves 15 de diciembre para definir entre ellos cuánto será el monto que debe subir el salario mínimo en Colombia.

Sobre la mesa hay dos posiciones y la cifra que los separa sería de unos 63.200 pesos. Mientras que los representantes de los sindicatos piden que el nuevo salario mínimo en Colombia sea 1’200.000 pesos, los empresarios piden que el aumento permita un pago de 1’137.700 pesos.

Lo que sí parece estar definido es que no todo subirá a la par del aumento del salario mínimo. Muchos bienes y servicios que usualmente están indexados a este aumento ya no lo estarán para el próximo año, lo que permitirá que muchos pagos no suban tanto.

En caso de que el salario mínimo no se decida este jueves, el Gobierno tiene plazo hasta el 31 de diciembre para definirlo por decreto. Hace unos días, el presidente Gustavo Petro dio las razones por las que él considera que el aumento no influye tanto en la gran mayoría de los colombianos.

Por lo que ha adelantado el primer mandatario, a él le es indiferente hacer un ingreso alto, pues la mayoría de los colombianos no ganan ni el salario mínimo porque pertenecen a una economía informal.

Prima de navidad 2022: hasta cuándo la pueden pagar empresas

Este dinero no lo reciben todos los trabajadores de Colombia, pero sí todos aquellos que tienen un contrato a término fijo o indefinido con una empresa. Los que no reciben este dinero son los que tiene un contrato por prestación de servicios.

La prima de Navidad es un bono que dan los empresarios a sus trabajadores por ley y esta se deberá calcular de acuerdo al sueldo y los días trabajados desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.

El tiempo máximo para pagar este dinero es el 20 de diciembre (el martes), pero la mayoría de los empresarios lo hacen con el pago de la quincena, es decir, este jueves.