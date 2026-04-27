En el complejo mundo de las finanzas personales, muchos colombianos desconocen que las obligaciones financieras no son eternas. Según la abogada Andrea García, especialista en manejo de deudas e insolvencia, existe un límite de tiempo para que las entidades realicen el cobro de ciertos rubros, proceso conocido legalmente como prescripción.

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De acuerdo con la experta, no todas las obligaciones tienen la misma ‘fecha de vencimiento’ jurídica. El Código Civil colombiano establece periodos diferenciados dependiendo del tipo de contrato o crédito.

Dentro del grupo de deudas que pierden su exigibilidad tras tres años de mora se encuentran:

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: uno de los productos más comunes que prescribe en este plazo. Arriendos : deudas relacionadas con cánones de arrendamiento de inmuebles.

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Para obligaciones con entidades públicas como la Dian o la Secretaría de Hacienda, el periodo de cobro se extiende hasta los 5 años.

¿Qué pasa si la deuda supera el plazo?

La prescripción significa que, pasado el tiempo estipulado, cesa la obligación legal de pago. Sin embargo, este beneficio no es automático en todos los casos y requiere que el deudor mantenga una postura clara.

García señala que, si usted no acepta que la deuda sigue vigente, las entidades bancarias o casas de cobro no deberían exigirle el pago del préstamo una vez cumplido el término de ley.

Para asegurarse de que su obligación ya ha quedado prescrita y evitar cobros indebidos, se recomienda seguir este proceso:

Identificar la fecha de exigibilidad: el tiempo empieza a contar desde el momento en que usted dejó de pagar y la obligación se hizo exigible, no desde que adquirió el producto. Verificar interrupciones: el plazo se puede ‘resetear’ si usted realiza un abono, firma un acuerdo de pago o reconoce la deuda formalmente. Solicitud formal: en muchos casos, es necesario presentar un derecho de petición ante la entidad acreedora o solicitar la prescripción ante un juez para que la obligación sea borrada de los registros y bases de datos.

Es fundamental que los ciudadanos conozcan estos términos para evitar que casas de cobranza presionen por deudas que, bajo el marco legal colombiano, ya han perdido su fuerza ejecutoria.

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