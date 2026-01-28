Los aranceles impuestos por Ecuador a productos colombianos siguen tensando la relación comercial entre ambos países y ya provocaron una respuesta directa del Gobierno Nacional. En una rueda de prensa, varias carteras confirmaron que Colombia expedirá un decreto para aplicar aranceles del 30 % a 23 productos ecuatorianos y que, además, se prepara otra norma que ampliaría esa medida a más bienes.

En la comparecencia estuvieron la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez, la ministra de Comercio, Industria y Turismo Diana Marcela Morales Rojas y la viceministra de Energía Karen Schutt, quienes expusieron la postura oficial frente a la decisión ecuatoriana.

Qué pasará con los aranceles a productos ecuatorianos

La ministra de Comercio explicó que la imposición de aranceles por parte de Ecuador fue considerada una decisión unilateral, lo que llevó al Estado colombiano a activar mecanismos para restablecer el equilibrio en la relación comercial bilateral.

“Debido a la decisión unilateral de Ecuador de imponer aranceles del 30 % a los productos colombianos, nos vemos, como Estado, en la obligación de generar condiciones de equilibrio en la relación comercial con ese país”, afirmó Morales Rojas.

Según detalló, tras un análisis técnico y la evaluación del Comité Triple A, se tomó la decisión de imponer de manera recíproca un arancel del 30 % a 23 productos ecuatorianos, como respuesta directa a la medida adoptada por Quito.

La funcionaria indicó que esta medida ya fue publicada para comentarios, y que una vez cierre el periodo de observaciones, previsto para este viernes, se revisarán los aportes recibidos antes de expedir el decreto definitivo.

Colombia prepara más aranceles contra Ecuador

Además, confirmó que el Gobierno colombiano está alistando un segundo decreto que contemplaría otros productos provenientes de Ecuador, también con una imposición del 30 % de aranceles, lo que podría profundizar la tensión comercial entre ambos países.

“Adicionalmente, se está contemplando otro decreto que incluirá otro tipo de productos provenientes de Ecuador, también con una imposición del 30 % de aranceles, con el fin de buscar ese equilibrio comercial”, explicó la ministra.

Aunque las medidas avanzan, desde el Ejecutivo se reiteró que Colombia mantiene la disposición de retomar el diálogo y avanzar en un escenario de cooperación que permita evitar una escalada mayor en el conflicto comercial.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.