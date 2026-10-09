Por: CENET

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El Gobierno de Colombia dio un paso importante al iniciar conversaciones formales con la compañía automotriz Mazda, enfocadas en analizar nuevas posibilidades de inversión en territorio nacional. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el liderazgo de Mauricio Gómez Amín, la reunión abordó distintas oportunidades ligadas al sector automotor, específicamente la opción de que Mazda regrese con operaciones industriales, que podrían incluir una planta de ensamblaje y la posible entrada de proveedores colombianos a la cadena de suministros de la multinacional.

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Las gestiones iniciaron durante una reciente visita oficial a Tokio por parte de la delegación colombiana y continuaron con el encuentro en el país, donde Gómez Amín expresó oficialmente el interés del Gobierno en el regreso de Mazda: “Fuimos a Tokio hace unas semanas y dijimos que queríamos ver a Mazda en Colombia. Aquí están. Aquí estamos hablando con ellos, abriéndoles las puertas del país y diciéndoles que los queremos de vuelta en Colombia”, fueron las palabras destacadas por el ministro.

Según la información entregada por el Ministerio de Comercio, durante la mesa de diálogo se estudiaron varias alternativas para atraer inversión industrial, entre las que está la viabilidad de instalar una planta de ensamblaje de automóviles en Colombia. La agenda incluyó también mecanismos de cooperación con empresas nacionales dedicadas a la fabricación de componentes y autopartes, así como con otros actores relevantes en el sector de proveedores del país.

Sin embargo, la entidad gubernamental aclaró que hasta el momento toda la discusión permanece en etapa exploratoria, ya que la decisión sobre la instalación de una nueva infraestructura dependerá de los estudios de viabilidad que Mazda debe adelantar, sumados a las decisiones corporativas futuras que adopte la compañía. El ministro reafirmó en la reunión la voluntad del Estado de acompañar los procesos de evaluación de inversiones, declarando: “Yo voy a hacer como ministro lo que tenga que hacer para que ustedes monten su planta aquí en Colombia”.

Un punto adicional revisado durante el encuentro tiene que ver con la incorporación de compañías colombianas dentro de la cadena de suministros de Mazda, para producir accesorios, repuestos y componentes que no solo atenderían el mercado local, sino potenciales exportaciones regionales. Estas acciones están enmarcadas en la estrategia gubernamental Misión Crecer, creada para fortalecer la captación de inversión nacional y extranjera, y así impulsar el crecimiento económico del país.

Hasta el momento, de acuerdo con las fuentes oficiales del Ministerio de Comercio, las conversaciones entre el Gobierno y Mazda avanzan en una fase preliminar y no existe todavía una decisión definitiva sobre la instalación de fábricas ni sobre el desarrollo de proyectos industriales específicos en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual de las conversaciones entre el Gobierno colombiano y Mazda sobre inversión industrial?

La etapa actual de las conversaciones es exclusivamente exploratoria y preliminar, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aunque se han discutido diversas alternativas de inversión, entre ellas la instalación de una planta de ensamblaje y la inclusión de proveedores nacionales, todavía no se ha tomado una decisión definitiva ni se han anunciado proyectos industriales concretos por parte de Mazda.

¿Qué es la estrategia Misión Crecer y cómo se relaciona con la llegada de inversión extranjera a Colombia?

Misión Crecer es una estrategia liderada por el Gobierno colombiano y dirigida a promover el arribo de inversión tanto nacional como internacional. El objetivo principal es impulsar proyectos económicos que contribuyan al desarrollo del país, como lo ejemplifican los acercamientos recientes con la automotriz Mazda y la promoción de nuevas iniciativas industriales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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