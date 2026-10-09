Por: CENET

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La Federación Nacional de Cafeteros expresó su preocupación y desacuerdo frente al Decreto Distrital 0338, emitido el 26 de agosto de 2026 por la Alcaldía de Buenaventura, que establece un cobro de $4.235 por cada tonelada de carga transportada en el distrito. Este valor, según lo dispuesto por la administración local, será actualizado anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un ajuste periódico según la variación de los precios al consumidor.

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De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, esta medida tiene consecuencias importantes en la dinámica exportadora del café, dado que Buenaventura concentra el 60,2 % de las exportaciones de café realizadas en lo corrido de 2026. Según la información entregada por el gremio, imponer este cobro implica una presión adicional sobre los costos de exportar café colombiano al mercado internacional. "Esta medida impone presión a los costos de exportación de nuestro producto", manifestó la Federación.

La organización reconoció la importancia de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad en Buenaventura, aspectos fundamentales para la operación eficiente del distrito y su puerto. Sin embargo, advirtió que el mecanismo establecido por el decreto introduce un costo extra a las actividades que dependen del comercio exterior, especialmente para quienes transportan mercancía a través de los terminales portuarios de la ciudad. Para la Federación, resulta necesario analizar el impacto real de la medida en vista de la alta participación del puerto en las exportaciones cafeteras nacionales.

Por esto, la entidad solicitó a la Administración Distrital una revisión del alcance y de los posibles efectos del decreto en los sectores productivos y exportadores del distrito. Además, la Federación destacó la importancia de abrir un espacio de diálogo entre las autoridades y los sectores involucrados antes de que la medida entre en vigor, con el objetivo de revisar sus repercusiones sobre las operaciones de comercio exterior que dependen del puerto de Buenaventura.

Finalmente, la Federación Nacional de Cafeteros enfatizó que la competitividad de las cadenas exportadoras —en especial la cafetera— depende de una logística eficiente y de costos que permitan mantener la presencia del producto en mercados internacionales. Por esta razón, consideró indispensable revisar la aplicación del cobro antes de que se implemente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Federación Nacional de Cafeteros rechaza el cobro por tonelada de carga en Buenaventura?

La Federación Nacional de Cafeteros rechaza el cobro de $4.235 por tonelada de carga que establece el Decreto Distrital 0338 porque considera que impone una presión significativa sobre los costos asociados a la exportación de café, especialmente teniendo en cuenta que el 60,2 % de las exportaciones de café pasan por Buenaventura. Según la entidad, este nuevo costo puede afectar la competitividad del café colombiano y complica la operación logística de los exportadores.

¿Cuál es el impacto del Decreto Distrital 0338 en la cadena exportadora del café colombiano?

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el impacto del Decreto Distrital 0338 radica en que suma un costo adicional a la cadena logística del café que sale por los puertos de Buenaventura. La organización señaló que, dado el papel central de ese puerto en la exportación del producto, estas decisiones deben analizarse con detenimiento para evitar consecuencias negativas en las actividades de comercio exterior y en la competitividad internacional del café colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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