Por: CENET

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La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) solicitó suspender una medida impulsada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura, que establece un nuevo cobro para los vehículos que transportan mercancías desde y hacia las terminales portuarias de la ciudad. Esta solicitud nace a raíz de la implementación del Decreto Distrital 0338 de 2026, el cual creó el denominado "precio público por circulación" de $4.235 por cada tonelada de carga movilizada en el puerto, según lo informado por Colfecar en un comunicado oficial.

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De acuerdo con el gremio, el cálculo del nuevo cargo implica que un tractocamión cargado con 30 toneladas debe asumir un costo extra cercano a los $127.050 por cada operación realizada, lo que representa un aumento significativo en los costos logísticos. Colfecar enfatizó que esta obligación se suma a otros incrementos recientes que afectan la viabilidad económica del sector, entre los que mencionó alzas en el precio de combustibles, peajes, costos laborales y gastos financieros. Además, se refirió a los desafíos derivados de bloqueos viales, problemas de seguridad y restricciones en la vía entre Cali y Buenaventura.

La federación detalló que la complicada situación logística en Buenaventura ya enfrenta múltiples retos operativos. Entre los problemas señalados están la congestión en los accesos, filas que alcanzan hasta 25 kilómetros de vehículos de carga y tiempos de espera de hasta ocho horas para ingresar o salir de los puertos. También puso sobre la mesa las dificultades en la devolución de contenedores vacíos y la saturación en patios y zonas de almacenamiento.

Aunque Colfecar reconoció la importancia de invertir en el desarrollo de Buenaventura, expresó su desacuerdo con el mecanismo elegido para recaudar fondos, cuestionando que la solución recayese nuevamente sobre los transportadores, los generadores de carga y, en última instancia, la ciudadanía. El gremio pidió transparencia y acceso a los estudios técnicos, financieros y de movilidad que habrían justificado el decreto, así como la metodología utilizada para determinar el valor por tonelada transportada.

Colfecar solicitó a la administración distrital clarificar cómo el cobro contribuiría a resolver las congestiones y qué obras serían ejecutadas con los recursos. Además, expresó inquietudes sobre la competencia del distrito para regular vías administradas por entidades nacionales como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). El gremio advirtió que ya existen aportes del sector para infraestructura, como el peaje de Loboguerrero, parte del proyecto Buga-Loboguerrero-Buenaventura, y la sobretasa nacional al ACPM (Aceite Combustible para Motores).

Finalmente, Colfecar solicitó suspender la implementación del decreto en tanto avanza una mesa de concertación con la administración distrital y se realice una revisión integral de los aspectos técnicos, económicos y legales de la medida. Insistió en que cualquier nuevo costo en la operación portuaria puede afectar a toda la cadena logística, instando a priorizar mejoras operativas y de capacidad vial frente a más cobros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica el nuevo cobro por tonelada para los transportadores de carga en Buenaventura?

El nuevo cobro, establecido a través del Decreto Distrital 0338 de 2026, significa un incremento de $4.235 por cada tonelada transportada desde o hacia los puertos de Buenaventura. Para un tractocamión promedio que moviliza 30 toneladas, esto implica un gasto adicional de $127.050 por operación. De acuerdo con Colfecar, este aumento se suma a los costos existentes por combustibles, peajes y otros factores, lo que podría afectar la competitividad y la eficiencia de la cadena logística nacional.

¿Por qué el sector transportador cuestiona la competencia del distrito sobre los cobros en corredores nacionales?

Colfecar explicó que varias de las principales vías por donde circulan los vehículos de carga en Buenaventura forman parte de corredores nacionales bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Por esto, advirtió que imponer un cobro distrital sobre estas infraestructuras podría significar una doble carga para el gremio, considerando que ya existen pagos como el peaje de Loboguerrero y la sobretasa nacional al ACPM, destinados legalmente a la financiación y mantenimiento de estas mismas vías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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