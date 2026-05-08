Según el Informe de Política Monetaria de abril, el índice de precios cerraría este año en 6,4%, muy lejos de la meta oficial del 3%.

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La inflación anual ya alcanzó 5,6% en el primer trimestre, mientras que la inflación básica llegó a 5,8%, reflejando presiones persistentes sobre los precios.

Ante este panorama, la Junta Directiva del Emisor elevó la tasa de interés hasta 11,25% y decidió mantenerla estable en abril para contener el aumento del costo de vida y proteger el poder adquisitivo de la moneda.

Entre las causas del incremento inflacionario aparecen el aumento salarial, el fuerte consumo de los hogares, el elevado gasto fiscal y problemas climáticos y logísticos que afectaron alimentos.

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El Banco también alertó sobre riesgos internacionales, especialmente por el conflicto en Medio Oriente, que ha elevado los precios de energía y fertilizantes.

Aunque la economía colombiana creció 2,6% en 2025, el Emisor prevé una desaceleración moderada, con un crecimiento de 2,4% en 2026 y menor dinamismo en 2027 debido al efecto de las altas tasas de interés.

Qué es el Banco de la República y cómo opera en Colombia

El Banco de la República es el banco central de Colombia y la entidad encargada de manejar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Fue creado en 1923 y funciona como una institución independiente del Gobierno, aunque coordina algunas decisiones económicas con el Estado.

Su principal objetivo es preservar el poder adquisitivo de la moneda, es decir, controlar la inflación para que los precios no aumenten de forma descontrolada.

Una de sus principales herramientas es la tasa de interés de política monetaria.

Cuando la inflación sube mucho, el Banco puede aumentar las tasas para encarecer los créditos y reducir el consumo. Por el contrario, si la economía se desacelera, puede bajar las tasas para estimular el gasto y la inversión.

El Banco de la República también administra las reservas internacionales de Colombia, emite los billetes y monedas que circulan en el país y vela por la estabilidad del sistema financiero. Además, actúa como banquero del Gobierno y de las entidades financieras.

Las decisiones más importantes son tomadas por su Junta Directiva, integrada por el ministro de Hacienda, el gerente general y varios codirectores. Sus medidas impactan directamente créditos, inflación, ahorro, dólar y crecimiento económico.

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