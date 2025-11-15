La cadena de autoservicios Makro anunció descuentos de hasta el 40 % en juguetería durante los días de este puente festivo de noviembre. Esta estrategia coincide con la temporada previa a las celebraciones navideñas, un periodo en el que las familias acostumbran a intercambiar regalos, especialmente dirigidos a los niños. La campaña funciona como una antesala a la época del Niño Dios, tradición en la que se entregan presentes con motivo del nacimiento de Jesús.

El objetivo central de Makro es apoyar el ahorro de los hogares, razón por la cual la jornada de descuentos estará disponible entre el 14 y el 20 de noviembre, teniendo en cuenta que este tipo de fechas suele estar marcada por una alta demanda comercial, lo que empuja los precios hacia arriba, por lo que la cadena ve en las ofertas una forma de aliviar el gasto de los consumidores. Las rebajas alcanzarán más de 300 referencias de juguetes aptos para diversas edades.

Descuentos de hasta 40 % en Makro en regalos para Navidad

La campaña también marca el inicio oficial de la temporada navideña para Makro, tal como lo expresaron sus voceros. La cadena destacó varias ofertas, entre ellas un 40 % de descuento en juguetes de la marca VDM, que abarcan carros, pistas de carreras, lanzadores de agua y dardos, muñecas, cocinas infantiles, sets de belleza, dinosaurios, peluches e instrumentos musicales. También se incluyen descuentos de hasta el 35 % en vehículos eléctricos infantiles y triciclos Prinsel.

Marcas como Toy Logic, Hot Wheels, Nenuco, Disney, Play-Doh y Bratz contarán con rebajas del 30 %, en productos que van desde peluches y muñecas hasta robots, plastilinas y juegos de mesa. Asimismo, habrá ofertas de hasta el 30 % en artículos deportivos y juegos de mesa de marcas como Ronda y Qmax. Al respecto, Nicolás Tobón, CEO de Makro, expresó que durante toda la temporada de fin de año habrá actividades especiales en las tiendas, y que esta jornada estará activa en las 21 sedes del país y en la tienda virtual.

