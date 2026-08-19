Por: CENET

Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día. Visitar sitio

Las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) realizaron inversiones superiores a $596.000 millones en programas ambientales y sociales durante 2025, según el Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025. Este reporte destaca no solo el robusto compromiso financiero con el desarrollo sostenible, sino también los impactos tangibles en el fortalecimiento de la infraestructura energética. En el mismo periodo, el gremio sumó 254,4 megavatios (MW) de energía renovable a su capacidad instalada, un avance que, de acuerdo con Acolgen, se integra al crecimiento del sector y a las demandas por energía limpia.

Sigue a PULZO en Discover

En cuanto a tributación, el informe menciona que el sector energético aportó en total $5,5 billones, incluyendo impuestos, Transferencias del Sector Eléctrico (TSE), inversión ambiental y Obras por Impuestos. De ese total, los impuestos representaron $3,72 billones, mientras que las TSE dirigidas a los territorios fueron de $718.000 millones. Las TSE beneficiaron directamente a 495 municipios y a 21 organizaciones como Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Parques Nacionales Naturales (PNN) y comunidades, de acuerdo con el informe de Acolgen. En la distribución, $358.000 millones fueron girados a municipios, $359.000 millones a autoridades ambientales y $717 millones a comunidades.

En protección ambiental, el gremio destinó más de $261.000 millones. Estas inversiones permitieron la intervención de 10.352 hectáreas mediante restauración y conservación de ecosistemas estratégicos. Un monto de $2.221 millones tuvo como destino específico la protección de cuencas hidrográficas, a través de la compra y conservación de terrenos, cuidado de la fauna silvestre y recuperación de áreas recargadoras de agua. De acuerdo con el informe, la labor ambiental incluyó la siembra de más de 2 millones de árboles y la producción en viveros de más de 1,6 millones de plántulas nativas.

La inversión social de más de $335.000 millones benefició a comunidades en 14 departamentos y 80 municipios. De ese monto, $278.000 millones se dirigieron a comunidades no étnicas, con más de 192.000 personas beneficiadas en infraestructura, vías rurales y dotaciones educativas. Además, se ejecutaron proyectos productivos y asesorías técnicas para más de 6.737 personas, así como la instalación de paneles solares en sedes educativas rurales. Por otra parte, $57.000 millones se invirtieron en comunidades étnicas, con proyectos de agua en territorio Wayúu, energía solar en Zonas No Interconectadas de la Alta Guajira, infraestructura para comunidades Emberá Katío y unidades productivas.

Finalmente, mediante Obras por Impuestos, se ejecutaron más de $539.000 millones en proyectos de infraestructura social y vial en 20 municipios, beneficiando a más de 361.000 personas. El sector generó un total de 5.771 empleos directos y 2.016 indirectos, donde las mujeres representaron el 29% de la fuerza laboral, con presencia en todos los niveles jerárquicos, según Acolgen.

¿Cuáles son los resultados del Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025 en inversión ambiental y social?

Según el Informe de Sostenibilidad Acolgen 2025, las inversiones ambientales superaron los $261.000 millones e incluyeron restauración de 10.352 hectáreas y la siembra de más de 2 millones de árboles, mientras que la inversión social fue mayor a $335.000 millones y benefició a comunidades étnicas y no étnicas en varios departamentos con infraestructuras, acceso a agua, energía y proyectos productivos.

¿Cómo se distribuyeron las Transferencias del Sector Eléctrico (TSE) en 2025?

En 2025, de acuerdo con el informe de Acolgen, las Transferencias del Sector Eléctrico sumaron $718.000 millones y se distribuyeron así: $358.000 millones a municipios, $359.000 millones a autoridades ambientales y $717 millones a comunidades, impactando a 495 municipios, 21 autoridades y comunidades diversas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.