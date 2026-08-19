Por: CENET

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Grupo Argos avanza en su estrategia ACE para aumentar el valor de mercado

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Grupo Argos anunció el despliegue de su programa ACE (Argos Convergence Effort), una hoja de ruta que busca cerrar la brecha entre el precio de mercado de su acción y el valor fundamental de la compañía. Esta estrategia, según la propia empresa, se fundamenta en tres pilares principales: mejorar la rentabilidad de sus negocios, consolidar la gestión de activos reales a través de Grupo Argos Asset Management y ejecutar una readquisición de acciones por 500.000 millones de pesos colombianos en un plazo de seis a doce meses. Desde la puesta en marcha de este programa, la acción ordinaria de Grupo Argos se valorizó un 30 %, mientras que la preferencial aumentó 21 %. La inclusión de la acción preferencial en el índice MSCI Small Cap también fue destacada por la empresa como un factor de mayor visibilidad para inversionistas.

El presidente Juan Esteban Calle atribuyó los resultados del primer semestre a la ejecución disciplinada de las iniciativas en el marco del programa ACE. De acuerdo con la compañía, en los primeros seis meses de 2026 se reportaron ingresos consolidados por 5,5 billones de pesos, un Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 1,4 billones y un margen Ebitda cercano al 26 %. La utilidad neta consolidada ascendió a 378.000 millones. Por otro lado, la deuda neta disminuyó un 30,4 % en comparación con junio de 2025, mientras que el efectivo consolidado superó los 525.000 millones.

ACE también abarca la transformación de Cementos Argos, dividiendo entre Argos Latam y Argos Materials. Durante el segundo trimestre, Argos Latam aumentó sus volúmenes de cemento y concreto, generando ingresos por 1,3 billones de pesos y un Ebitda de 279.000 millones, impulsados principalmente por el mercado colombiano, que representa entre el 55 % y el 60 % del Ebitda del negocio. Argos Materials, por su parte, reportó mejoras en logística y envíos internacionales.

Otras filiales, como Celsia, mostraron ingresos de 1,35 billones y lograron mejorar su eficiencia operacional, mientras que Odinsa avanzó en proyectos estratégicos y vio crecer el tráfico en sus concesiones aeroportuarias y viales. Además, se concretó la venta de los centros comerciales Gran Plaza a Mallplaza, que aportará recursos para incrementar la flexibilidad financiera y continuar la asignación estratégica de capital.

Entre las prioridades de ACE están la generación de caja, la reducción de deuda y la monetización de activos, reforzadas por la readquisición de acciones. Además, Grupo Argos activó ayudas para empleados tras el terremoto del 10 de agosto, acelerando pagos a proveedores en regiones afectadas para aportar liquidez.

¿Cómo funciona el programa ACE de Grupo Argos y qué objetivos busca alcanzar?

El programa ACE, según información directa de Grupo Argos, es una hoja de ruta diseñada para cerrar la diferencia entre el precio de mercado de la acción y el valor fundamental de la compañía. Se basa en tres pilares: rentabilidad de negocios, consolidación de la gestión de activos y asignación estratégica de capital, incluyendo una readquisición significativa de acciones. Además, busca reducir la deuda, generar caja y monetizar activos, para entregar mayores retornos a los accionistas.

¿Cuáles han sido los principales resultados financieros de Grupo Argos en el primer semestre de 2026?

De acuerdo con los datos reportados por la propia compañía, Grupo Argos alcanzó ingresos consolidados por 5,5 billones de pesos, un Ebitda de 1,4 billones y una utilidad neta consolidada de 378.000 millones. Además, la compañía logró reducir su deuda neta en 30,4 % y aumentó sus niveles de caja, reflejando los efectos positivos de la ejecución disciplinada del programa ACE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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