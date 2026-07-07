Por: VALORA ANALITIK

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En junio de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 6,14 %, lo que significa que se ubicó por encima de la cifra del mes pasado (5,84 %), confirmando la senda alcista que anticiparon los analistas.

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Inflación en Colombia llegó al 6,14 % anual en junio, cifra que no se veía desde julio de 2024

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De acuerdo con el Dane, en el sexto mes del año, el indicador incluso superó la cifra de junio de 2025 (4,82 %), con esto, completa cuatro meses consecutivos con registros cada vez mayores.

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El resultado siguió de cerca las proyecciones del mercado que le apuntaban a que la cifra se ubicara por encima del 6 %.

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