Una situación muy poco usual se presentó con Homecenter, uno de los comercios más importantes del país, pues recientemente compartió un comunicado en el que asegura que retiró del mercado un juego de vajilla y quienes ya lo adquirieron, les piden que no lo usen y se acerquen para que les devuelvan el dinero.

La vajilla es de la marca Home Collection, 16 piezas Tango de referencia 2SWB103, SLU912475, la cual se ha decidido retirar debido a que se identificó “un riesgo de defecto de seguridad”, explicó la compañía, sin ahondar en más detalles.

De hecho, les piden a las personas que ya la tienen que se abstengan de utilizarla, mientras se ponen en contacto con ellas para hacerles la respectiva devolución de dinero.

“En caso de no lograr el contacto, se les solicita a los compradores ponerse en contacto con Homecenter para la entrega del producto defectuoso y solicitar la devolución, o acudir al área devoluciones del almacén más cercano”, agregó la compañía.

Este fue el comunicado compartido por la compañía:

Ahora, lo llamativo es que no se habló de qué clase de riesgo se refiere, si es una cuestión de mala calidad, mala elaboración o qué específicamente, pero lo cierto es que las personas deben tomar esta clase de comunicados de forma muy seria.

Ahora, quienes compraron esta vajilla, lo mejor es que se acerquen lo más pronto posible a un almacén, muestren el comunicado y busquen la devolución del dinero antes de que les ocurra cualquier situación.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación puede generar. En Homecenter la seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes es nuestra prioridad”, concluyó la compañía.

Igual, este tipo de explicaciones se valoran por parte de la clientela, ya que demuestra que se preocupan por las personas y comunican incluso lo malo que pasa con algunos de sus productos.

