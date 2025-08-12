El Grupo Gilinski, a través de Grupo Nutresa S.A., anunció la adquisición del 100 % de las acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S., propietaria de la icónica cadena de heladerías Mimo’s, en una operación valorada en $ 50.000 millones.

Este movimiento estratégico, comunicado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), posiciona a Nutresa como un competidor clave en el mercado de helados, desafiando a marcas reconocidas como Crepes & Waffles y Popsy.

La transacción, que espera la autorización de integración empresarial por parte de la SIC, marca un nuevo capítulo en la expansión del conglomerado liderado por Jaime Gilinski.

El presidente de la junta directiva de Nutresa, Gabriel Gilinski, se reunió con la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, para presentar los detalles del proyecto de adquisición.

Según Rusinque, el encuentro permitió a Gilinski y su equipo exponer su visión sobre el impacto de la operación en el mercado. La SIC reiteró su compromiso con un análisis imparcial, enfocado en garantizar la libre competencia, la eficiencia y los derechos de los consumidores.

“Agradecemos su confianza en nuestra labor y su reconocimiento de las políticas públicas del Gobierno en favor de los sectores productivos”, afirmó Rusinque.

La adquisición, reportada a la Superintendencia Financiera el 8 de agosto de 2025, está condicionada a la aprobación de la SIC, un paso clave para consolidar la integración de Mimo’s al portafolio de Nutresa, que ya incluye marcas como Crem Helado, Aloha, Bocatto y Polet.

Mimo’s: cuántas tiendas tiene en Colombia

Fundada en Medellín en 1971, Mimo’s cuenta con 235 puntos de venta en 23 departamentos y una planta con capacidad para producir 5 millones de litros de helado al año.

En 2024, la empresa tuvo ingresos por $ 75.543 millones, con proyecciones de alcanzar $ 85.000 millones en 2025, de acuerdo con El Colombiano.

La incorporación de Mimo’s permitirá a Nutresa fortalecer su liderazgo en el segmento de helados. Además, el negocio tendrá un impacto en otras empresas del Grupo Gilinski, como El Corral y Leños & Carbón.

Según El Tiempo, la estrategia incluye implementar puntos de venta de Mimo’s en estas cadenas, lo que podría triplicar las ventas de la heladería y expandir su presencia a 600 locales en un año, potenciando su alcance en el mercado minorista.

