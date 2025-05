La adopción de tecnologías KYB (Know Your Business) y KYC (Know Your Customer) se ha vuelto crucial para el sector financiero ante el aumento de regulaciones y riesgos de fraude.

Casos como el del TD Bank, multado por USD 3.000 millones por incumplir controles antilavado, evidencian la necesidad de fortalecer la verificación de empresas y clientes.

(Vea también: Banco en Colombia sorprende con nuevo producto para ganar plata (legal): demora 10 minutos).

En este contexto, Become Digital se destaca en Latinoamérica con una plataforma integral de KYB que automatiza la validación de empresas, sus representantes y beneficiarios finales.

Su sistema se conecta al Registro Único Empresarial (RUES) y utiliza biometría y verificación con la Registraduría Nacional, además de consultar más de 1.800 listas internacionales, como PEPs, sanciones y AML.

Esto permite a los bancos reducir de cuatro semanas a 24 horas el proceso de vinculación empresarial, disminuyendo costos y mejorando la experiencia del usuario.

Con ello, las entidades pueden cumplir con estándares internacionales y evitar sanciones millonarias. Estas soluciones serán tema de análisis en la 59ª Convención Bancaria de Colombia, un espacio para discutir el crecimiento económico y los desafíos regulatorios actuales.

Se estima que el mercado global de tecnologías KYB/KYC superará los USD 52.900 millones en 2029, evidenciando su creciente importancia en el sistema financiero.

Cuáles son negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo, David Vélez y Jaime Gilinski

Luis Carlos Sarmiento Angulo es considerado el banquero más poderoso del país. A través del Grupo Aval, controla aproximadamente el 30% del mercado financiero colombiano, incluyendo entidades como el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Porvenir, el fondo de pensiones más grande del país. Su expansión regional se consolidó con la adquisición de BAC Credomatic, líder en Centroamérica. Además, Sarmiento ha incursionado en infraestructura mediante Corficolombiana, participando en concesiones viales como la Ruta del Sol y desarrollando proyectos hoteleros con la cadena Estelar. En medios de comunicación, posee la Casa Editorial El Tiempo, que incluye el diario El Tiempo, ADN y Citytv, consolidando su influencia en la opinión pública nacional.

David Vélez, por su parte, es el fundador y CEO de Nubank, el banco digital más grande de América Latina. Desde su creación en 2013, Nubank ha revolucionado el sector financiero al ofrecer servicios bancarios sin comisiones a través de plataformas digitales, atrayendo a millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La innovación y enfoque en la experiencia del usuario han sido clave en su crecimiento exponencial, posicionando a Vélez como uno de los empresarios más destacados en el ámbito fintech global.

Jaime Gilinski ha construido un conglomerado diversificado que abarca banca, alimentos, medios y bienes raíces. En el sector financiero, lidera GNB Sudameris y Lulo Bank, el primer banco digital autorizado en Colombia. Su incursión en alimentos se consolidó con la adquisición del 87% de Grupo Nutresa, obtenida tras una serie de ofertas públicas de adquisición. En medios, controla Publicaciones Semana y el diario El País de Cali. Además, participa en desarrollos inmobiliarios como Panamá Pacífico, en alianza con inversionistas internacionales.

Estos tres empresarios han moldeado significativamente el panorama económico colombiano, cada uno desde su ámbito de influencia, demostrando una combinación de visión estratégica y capacidad de adaptación en mercados dinámicos.

