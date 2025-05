Así lo dijo a Pulzo.com Héctor Chaves, presidente de Ban100, que tiene cuenta de ahorros que dan ganancias diarias y otorga préstamos a personas que previamente han sido reportadas en centrales de riesgo, como Datacrédito, por alguna deuda.

Aunque para muchos bancos esto representa un impedimento para aprobar un préstamo, Ban100 cuenta con un modelo que les permite dar créditos a personas reportadas. Este consiste, explicó Chaves a este medio, en estudiar cada reporte y verificar si se trata de una constante o simplemente de un mal momento económico.

“Muchas veces los reportes que tienen las personas son simplemente porque no pagaron en algún momento el celular, de pronto, por determinada coyuntura de salud, dejaron de pagar sus créditos porque tenían que destinar sus recursos a otra situaciones especiales, entonces lo que hacemos es entender un poco más allá de qué se trata. Y cuando vamos, encontramos que sí, las personas pueden que hayan tenido alguna dificultad, pero eso no quiere decir que no estén comprometidos realmente en obtener recursos para emprender, para mejorar sus condiciones. En eso nos especializamos: en tener un buen entendimiento y escuchar lo que ha pasado y darles una segunda oportunidad”, declaró el economista de profesión a este portal.

Ban100, además, otorga créditos que vayan acorde a los ingresos de las personas que los solicitan y busca que los flujos de pago se acomoden a sus recursos. Asimismo, están respaldados con un seguro de vida, el seguro del Fondo de Garantía de Antioquia, que en determinadas situaciones permite pagar el crédito, y otras coberturas, explicó el presidente de la entidad.

Cómo es el nuevo CDT de Ban100 y tasas de rentabilidad

El banco presentó su nuevo producto, un CDT en línea que se puede abrir con un mínimo de 250.000 pesos y ofrece rentabilidades de hasta el 10 % efectivo anual (tasa de apertura), que puede ir variando según las dinámicas del mercado.

Los colombianos pueden abrir la inversión desde la página web de Ban100 en 10 minutos, sin necesidad de haber adquirido un producto del banco previamente. Para abrir el CDT en línea los interesados deben:

Ingresar al portal web de Ban100.

Llenar el formulario y completar los datos biométricos.

Elegir de cuánto quiere hacer la inversión.

Seleccionar el plazo de la inversión. Los clientes puede seleccionar desde 120 hasta 540 días.

Decir cómo quiere recibir sus rendimientos, si mensualmente, trimestralmente o en la fecha de vencimiento del CDT.

