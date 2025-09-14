En Bogotá existe un ‘outlet‘ de Skechers que se ha vuelto tendencia en redes sociales por los bajos precios de sus productos. Está al lado del centro comercial Plaza Central. Según un video que circula en TikTok y otras plataformas, este punto de venta ofrece tenis Skechers originales desde 129.000 pesos, un valor mucho más económico que en tiendas tradicionales, donde suelen costar entre 300.000 y 450.000 pesos.

Precios del ‘outlet’ de Skechers en Bogotá

El recorrido mostrado en el video deja ver estantes llenos de calzado deportivo y casual con descuentos especiales. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Tenis desde 129.000 pesos en referencias seleccionadas.

Modelos que normalmente superan los 400.000, rebajados a 199.000 pesos.

Diseños intermedios disponibles por 149.000 pesos.

(Vea también: En supermercados Olímpica “desde septiembre se siente que viene diciembre”: descuentos del 50 %)

El ‘outlet’ cuenta con sandalias y accesorios a precios reducidos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan Skechers baratos en Bogotá sin perder calidad ni autenticidad.

Además de los tenis más populares, el recorrido muestra sandalias, zapatos casuales y deportivos en diferentes tallas y colores. Los descuentos no son uniformes, pues dependen de la referencia y la disponibilidad, pero en general los precios resultan considerablemente más económicos que en los puntos oficiales de la marca en centros comerciales.

Uno de los detalles que más llama la atención en el video es la variedad de estilos. Desde tenis deportivos con tecnologías de amortiguación, hasta modelos casuales para uso diario, el ‘outlet’ ofrece un rango amplio para quienes buscan calidad sin pagar el precio completo de vitrina. También se observan promociones especiales para quienes llevan más de un par, lo que representa una ventaja adicional para familias que buscan calzado cómodo y duradero.

* Pulzo.com se escribe con Z