El uso de billeteras digitales sigue ganando terreno en Colombia, un país que en los últimos años ha acelerado la adopción de pagos electrónicos como parte de la transformación financiera que atraviesa toda América Latina.

A ese panorama se suma la llegada de Stable, una nueva aplicación que promete facilitar la gestión de dólares digitales desde el celular, con procesos simples y sin necesidad de trámites bancarios tradicionales.

El anuncio se da en un momento en que los hábitos de consumo de los colombianos se inclinan hacia lo digital. De acuerdo con un estudio de Ipsos, el 92 % de los usuarios en el país ya tiene instalada al menos una aplicaciones de pagos en su teléfono, lo que refleja la preferencia por herramientas que ofrezcan rapidez y flexibilidad.

Esta tendencia ha llevado a que las tarjetas de crédito y débito pierdan protagonismo: en 2024, apenas un 30 % de las transacciones en comercio electrónico y un 24 % en puntos de venta se hicieron con medios tradicionales, mientras que las billeteras digitales siguen creciendo.

Stable busca posicionarse en ese contexto como una solución que permite convertir pesos a dólares digitales de manera inmediata, sin necesidad de abrir cuentas en el exterior ni enfrentar trámites complejos.

Según explicó Camilo Matiz, CEO de la compañía, la propuesta apunta a que los usuarios tengan acceso a la moneda más fuerte del mundo en segundos, desde cualquier lugar y a cualquier hora.

El funcionamiento de la aplicación es sencillo: el usuario descarga la aplicación, se registra con su número de celular y documento de identidad, recarga pesos y estos se convierten de inmediato en dólares digitales.

Con ellos es posible pagar en comercios, hacer transferencias, retirar efectivo en moneda local o usar una tarjeta física o virtual Mastercard para compras internacionales. Además, la plataforma ofrece integración con más de 10.000 puntos Efecty en todo el país, y próximamente incluirá pagos mediante códigos QR y links de pago.

La llegada de esta billetera digital coincide con un crecimiento acelerado del sector en la región. Un informe de PYMNTS Intelligence y Galileo estima que la participación de pagos digitales en el comercio electrónico en Latinoamérica pasó del 48 % en 2024 y podría alcanzar el 66 % hacia 2030.

En ese marco, Stable no solo se plantea como una opción para usuarios individuales, sino también como un aliado para empresas que buscan manejar operaciones internacionales, pagar nóminas en dólares o acceder a beneficios en un ecosistema global.

