Viajar entre Bogotá y Venezuela en 2026 presenta precios que, para algunos trayectos, resultan competitivos frente a otros destinos internacionales de la región. De acuerdo con consultas en aerolíneas como Wingo, Copa Airlines y Laser, los vuelos en clase económica entre la capital colombiana y Caracas se consiguen desde los 843.391 pesos ida y vuelta, siempre que se elijan fechas posteriores al 10 de febrero. Las tarifas varían según la anticipación de la compra, la aerolínea y las condiciones del pasaje.

Sigue a PULZO en Discover

Para quienes solo requieren un trayecto de ida hacia la capital venezolana, también existen alternativas con precios más bajos. Según la información revisada en los portales de las aerolíneas mencionadas, un tiquete solo de ida hasta Caracas puede encontrarse desde los 511.000 pesos, con maleta de mano incluida. Este tipo de opciones ha sido consultado principalmente por personas que buscan viajar por motivos familiares o personales, teniendo en cuenta el contexto político y social del vecino país y la necesidad de verificar la situación de sus allegados.

El interés por estos vuelos se ha incrementado en medio de la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos. El tema ha causado inquietud entre ciudadanos con familiares en Venezuela, lo que se ha reflejado en un aumento de búsquedas de rutas aéreas entre Bogotá y Caracas. Las aerolíneas, por su parte, mantienen sus operaciones regulares y continúan ofreciendo tiquetes bajo las condiciones comerciales habituales.

Lee También

En términos de costos totales, quienes planean un viaje de ida y regreso entre Bogotá y Caracas podrían adquirir dos tiquetes por un valor cercano a 1’700.000 pesos, dependiendo de la aerolínea y las fechas seleccionadas.

De acuerdo con cálculos basados en el salario mínimo vigente en Colombia, incluido el auxilio de transporte (2’000.000 de pesos), ese monto se ubica aproximadamente 300.000 pesos por debajo de dicho ingreso mensual, lo que permitiría cubrir dos pasajes con un solo salario. Las cifras reflejan que, al menos en algunos casos, el transporte aéreo hacia el vecino país puede resultar accesible dentro del presupuesto de los viajeros.

¿Cuáles son los mejores meses para viajar a Venezuela?

La mejor época general para viajar a Venezuela corresponde a la estación seca, que va de diciembre a abril. Durante estos meses se registran menores precipitaciones en gran parte del país, lo que favorece actividades turísticas como visitas a playas, recorridos urbanos y senderismo, además de facilitar la movilidad por carretera y el acceso a distintos destinos.

No obstante, las condiciones climáticas pueden variar según la región. En Canaima, donde se encuentra el Salto Ángel, los meses recomendados suelen ser de mayo a octubre, ya que el aumento de las lluvias permite observar las cascadas con mayor caudal y facilita la navegación por los ríos de la zona. En contraste, la temporada seca puede limitar estas actividades por el bajo nivel del agua.

(Vea también: “Algo le pasa”: nuevas imágenes de Nicolás Maduro revelan que no está bien y es evidente)

Otras regiones tienen dinámicas diferentes. La zona de Los Andes venezolanos presenta un clima estable durante buena parte del año, lo que permite visitarla en distintos meses, mientras que los Llanos son más atractivos entre mayo y noviembre, cuando las lluvias favorecen la observación de fauna. En temporada seca, en cambio, se desarrollan recorridos tipo safari, gracias a la concentración de animales alrededor de fuentes de agua.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.