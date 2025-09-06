Uno de los mayores problemas a la hora de emprender es encontrar un sitio que cumpla con todas las características que buscan las personas, como que no sea tan costoso, que esté ubicado en un sitio muy transitado y que atraiga clientes todos los días.

Ante esto, una buena opción es el World Trade Center, ubicado al norte de Bogotá, ya que esta es una zona muy empresarial y por eso de lunes a viernes siempre va a tener una gran afluencia de personas, quienes salen a almorzar, comer postre, buscar papelería y mucho más.

Sin embargo, está la creencia de que cualquier sitio allí es bastante costoso justamente por la ubicación y la calidad de los restaurantes que hay allí, como Crepes & Waffles, Juan Valdez y más, pero eso no es necesariamente así.

Cuánto cuesta el arriendo en el World Trade Center

Ahora, es complicado encontrar un local vacío, pero por estos días, este espacio tiene algunos sitios disponibles que varían su valor dependiendo del tamaño y la ubicación.

Por ejemplo, hay un local ubicado sobre el oeste del edificio que está desocupado y, tal como se puede ver en un letrero puesto por los dueños, tiene 75 metros de tamaño.

Ahora, en cuanto al valor, el mismo letrero dice que es de 4’500.000 pesos, pero sin contar el IVA ni la administración, por lo que eso puede subir un poco más.

Sin embargo, ese es un buen sitio, ya que al lado tiene restaurantes, sitios de uñas, bancos y más, por lo que se presenta como una gran opción para aquél que quiera ubicar su local en un edificio privilegiado y bastante reconocido.

Cómo elegir un buen local para un emprendimiento

Ahora, tenga en cuenta que la elección del local no se trata únicamente de encontrar un espacio disponible, sino de identificar un lugar estratégico que responda a las necesidades del negocio, al perfil de los clientes y a las proyecciones de crecimiento. Un error en esta etapa puede representar pérdidas económicas o incluso el cierre anticipado del proyecto.

El primer aspecto a evaluar es la ubicación. Estar en una zona con alto flujo peatonal o vehicular puede marcar la diferencia en términos de visibilidad y ventas. Sin embargo, no siempre lo más transitado es lo más conveniente: si el negocio apunta a un nicho específico, lo ideal es buscar un lugar cercano a ese público objetivo. Por ejemplo, una papelería cerca de universidades o un restaurante saludable en zonas de oficinas.

Otro punto clave es el análisis del entorno. Revisar la competencia en la zona, la presencia de negocios complementarios y las dinámicas de consumo permite anticipar oportunidades y desafíos. Asimismo, aspectos como la seguridad del sector, la facilidad de transporte público y la disponibilidad de parqueaderos inciden en la decisión de los clientes a la hora de visitar el local.

Las condiciones físicas del inmueble también pesan. El espacio debe adaptarse a las necesidades operativas: áreas de almacenamiento, distribución adecuada de salas, cumplimiento de normas sanitarias o de accesibilidad, entre otros requisitos. Además, conviene evaluar si el local necesita remodelaciones, pues esto puede elevar considerablemente la inversión inicial.

Finalmente, están los costos. No solo se trata del arriendo, sino de gastos adicionales como servicios públicos, impuestos y administración. Un cálculo realista de estos valores permite determinar si el local es sostenible financieramente para el negocio. También se recomienda revisar las condiciones del contrato de arrendamiento, buscando flexibilidad para ampliar, renegociar o, en caso de ser necesario, finalizar el acuerdo.

En resumen, elegir un local para un emprendimiento no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Implica equilibrar factores de ubicación, entorno, características físicas y costos, con el fin de garantizar que el espacio no solo sea atractivo para los clientes, sino viable a largo plazo para el emprendedor.

