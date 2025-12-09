Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de productos catalogados como de ‘nostalgia’ —entre ellos confitería de azúcar, productos de panadería y molinería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y confitería de cacao— alcanzaron 555,4 millones de dólares. La cifra representa un aumento del 10,5 % frente al mismo período de 2024, según datos oficiales analizados por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

En volumen, las ventas también registraron un comportamiento al alza. En total, se enviaron 149.141 toneladas entre enero y septiembre de este año, lo que equivale a un crecimiento del 7,5 % frente a los primeros nueve meses del año pasado. Los productos incluidos en este grupo suelen ser adquiridos por colombianos residentes en el exterior y comunidades latinas que mantienen hábitos de consumo similares.

Este catálogo está compuesto por artículos como Bon Bon Bum, Chocoramo, harina para arepas, Pony Malta, aguardientes y arequipe, los cuales han logrado consolidarse como bienes demandados fuera del país. De acuerdo con Analdex, esta canasta de productos típicos continúa posicionándose gracias al reconocimiento de marca y a la presencia de población migrante.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, indicó que el comportamiento del sector confirma el interés creciente por los productos colombianos en diferentes mercados. “El sector ha presentado un crecimiento respecto al año anterior, por eso es clave que sigamos abriendo oportunidades en países donde nuestros productos están siendo reconocidos y están tomando fuerza por su calidad”, señaló.

Los principales destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Panamá y España. De estos países, seis presentaron aumentos entre 6,2 % y 38,2 %, evidenciando una expansión de la demanda que supera a la población colombiana en el exterior. En cuanto a categorías, lideraron las ventas los bombones, caramelos, confites y pastillas, seguidos por confitería sin cacao, galletas saladas, chocolates y harina de maíz, esta última impulsada por la presencia de comunidades latinas que comparten tradiciones culinarias.

¿Cuáles son los departamentos que más exportan en Colombia?

Por regiones, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Bogotá y Cundinamarca se ubicaron como los territorios con mayor volumen de exportaciones en el país. Estas zonas registraron el desempeño más sólido durante el periodo analizado, impulsadas principalmente por la industria de alimentos procesados y productos manufacturados.

El informe señala que estas regiones mantienen una participación destacada en el comercio exterior gracias a su infraestructura, ubicación estratégica y desarrollo industrial. Sus cadenas productivas permiten mantener un flujo constante de bienes hacia los mercados internacionales, especialmente en América Latina. En cuanto a las empresas con mayor participación, sobresalieron Colombina, Super de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Galletas Noel, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu. Estas firmas cuentan con una sólida presencia regional y portafolios diseñados para responder a las preferencias de los consumidores latinos, lo que ha fortalecido su posición en las exportaciones del país.

