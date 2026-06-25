Por: VALORA ANALITIK

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La Secretaría Distrital del Hábitat abrió una convocatoria dirigida a conjuntos residenciales de Bogotá para promover la implementación de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias. La iniciativa busca fortalecer el uso eficiente del recurso hídrico, disminuir la presión sobre el sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad y contribuir a la mitigación de los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

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La convocatoria está orientada a propiedades horizontales de uso residencial ubicadas en estratos 1, 2 y 3 que cuenten con las condiciones técnicas necesarias para instalar infraestructura destinada a la recolección, almacenamiento y reutilización del agua proveniente de las precipitaciones.

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Los proyectos seleccionados podrán acceder a un apoyo económico de hasta $ 17.509.050 millones, equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estos recursos estarán destinados a la implementación de sistemas que permitan utilizar el agua lluvia en actividades que no requieren agua potable, como el riego de jardines, la limpieza de zonas comunes y otras labores de mantenimiento dentro de las copropiedades.

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La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, destacó los beneficios que esta estrategia puede generar tanto para las comunidades como para la sostenibilidad de la capital.

Asimismo, destacó que “con esto vamos a poder regar los jardines, lavar las zonas comunes y realizar labores de limpieza utilizando el agua que nos brinda la naturaleza. Es un alivio importante para el bolsillo de la comunidad, reducimos la presión sobre nuestros embalses y, lo más importante, protegemos el futuro de Bogotá”, afirmó la funcionaria.

Además de la instalación de equipos para la captación y almacenamiento de agua lluvia, el programa contempla procesos de capacitación dirigidos a residentes, administradores, personal operativo y encargados del mantenimiento de las copropiedades. El propósito es fomentar prácticas que permitan optimizar el consumo de agua y consolidar una cultura de uso responsable del recurso en las edificaciones residenciales.

cuotas de administración y salario mínimo

Convocatoria priorizará proyectos con mayor impacto social y ambiental

La Administración Distrital informó que dará prioridad a las propuestas con mayor capacidad para generar beneficios colectivos y que contribuyan de manera significativa a enfrentar los desafíos relacionados con la disponibilidad de agua y los efectos del cambio climático.

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Entre los criterios de evaluación se encuentran el potencial de aprovechamiento de las aguas lluvias, las condiciones físicas de las propiedades horizontales, el alcance social de cada iniciativa y su aporte a la reducción del consumo de agua potable. Asimismo, se analizarán variables como la vulnerabilidad hídrica de las zonas donde se desarrollarán los proyectos y los niveles de precipitación registrados en cada sector de Bogotá.

La Secretaría Distrital del Hábitat recordó que la inscripción en la convocatoria no garantiza la asignación automática de los recursos. La selección final estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos, la viabilidad técnica de las propuestas, los resultados de la evaluación y la disponibilidad presupuestal del programa.

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