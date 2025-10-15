En medio de diferentes prácticas en los negocios, en Colombia hay una estrategia que parece más que pertinente poner sobre la lupa para que sea aprovechada a nivel internacional.

¿Para qué sirven los casilleros internacionales en pymes?

En un mercado cada vez más exigente, las pequeñas y medianas empresas colombianas enfrentan un reto común: acceder a insumos, maquinaria y tecnología que no siempre están disponibles localmente. Es ahí donde los casilleros internacionales se han convertido en un recurso clave, permitiendo a emprendedores y pequeños empresarios importar directamente lo que necesitan para crecer.

Importar de manera directa desde Estados Unidos, Europa o China ya no es exclusivo de grandes compañías. Para las pymes, los casilleros internacionales representan una ventaja competitiva: eliminan intermediarios, reducen costos y permiten comprar en cantidades pequeñas para probar productos o innovar sin asumir grandes riesgos.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el primer trimestre de 2025 el comercio electrónico en Colombia alcanzó 27,3 billones de pesos en ventas en línea, con un crecimiento interanual del 16,4 % y más de 131 millones de transacciones digitales. Aunque la mayoría de las compras corresponden a consumidores individuales, cerca del 30% de las pymes que utilizan servicios de casillero internacional lo hacen con fines empresariales: abastecimiento de insumos, acceso a tecnología especializada o compra de materiales no producidos en el país.

¿Por qué un casillero es clave para una pyme?

Acceso a tecnología y productos especializados que no llegan al mercado colombiano. Rapidez en la reposición de insumos o repuestos, evitando paradas de producción. Ahorro de costos al importar directamente, sin depender de terceros. Flexibilidad en cantidades, lo que facilita experimentar con nuevos productos o líneas de negocio.

“El casillero internacional no es solo una herramienta de consumo individual, es un recurso estratégico para las empresas. Hoy, muchas pymes logran importar directamente insumos clave sin depender de intermediarios, lo que les da mayor competitividad en precio y producto”, explicó Augusto César Rojas, gerente de Courierbox, compañía especializada en importaciones bajo la modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes.

En Medellín, un emprendimiento de repostería duplicó su producción al importar hornos compactos desde Miami, con un ahorro del 22 % frente a la compra local.

En Bogotá, un joyero artesanal logró exportar su primera colección gracias a insumos adquiridos vía casillero en Nueva York, aumentando sus ventas en 35% en un año.

¿Cómo ayuda un casillero internacional en industrias?

El modelo de casillero internacional ha abierto oportunidades en múltiples industrias:

Joyería y artesanía: maquinaria de precisión que eleva los estándares de calidad.

maquinaria de precisión que eleva los estándares de calidad. Repostería gourmet: equipos automatizados que hacen más competitivos a los pequeños talleres.

equipos automatizados que hacen más competitivos a los pequeños talleres. Tecnología e innovación: piezas para impresión 3D, robótica y repuestos electrónicos para startups.

piezas para impresión 3D, robótica y repuestos electrónicos para startups. Moda y confección: herramientas portátiles de costura y sublimación que permiten personalización a escala

Con entregas en promedio de 2 a 3 días desde Miami y de 8 a 10 días desde Europa, el modelo de casillero internacional está impulsando la transformación de las pymes en sectores creativos, gastronómicos, tecnológicos y de confección, brindándoles una agilidad que difícilmente se logra con los modelos tradicionales de importación.

Este fenómeno se conecta con la expansión del comercio electrónico en Colombia, donde el ticket promedio de compra alcanza los 207.000 pesos y la categoría de tecnología concentra más del 40 % de participación, lo que refleja tanto un consumidor como un empresario cada vez más digital que ve en las importaciones una vía rápida para innovar.

En este contexto, las pequeñas empresas que antes estaban limitadas a lo disponible en el mercado nacional ahora compiten con insumos de talla mundial, optimizando costos, reduciendo tiempos y ofreciendo productos diferenciadores.

“Las pymes colombianas han encontrado en los casilleros internacionales un habilitador estratégico que les permite competir con estándares globales, mantener márgenes saludables y responder ágilmente a las demandas de un mercado cada vez más sofisticado”, afirmó Augusto César Rojas, gerente de Courierbox, compañía que ha acompañado a cientos de emprendedores en este proceso de conexión con los mercados internacionales.

