El Gobierno de Gustavo Petro buscaría trasladar de manera obligatoria alrededor de $ 9 billones que hoy están en fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, detalló Blu Radio.

Estos recursos corresponden a las cotizaciones adicionales que hacen los empleadores de unos 40.000 trabajadores en actividades de alto riesgo, como bomberos, mineros y funcionarios del Inpec.

Por ley, dichos aportes deberían estar en el régimen público, pero desde 2003, un concepto del Ministerio de Trabajo permitió que permanecieran en las AFP.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, explicó que estos dineros ayudarían a aliviar la presión fiscal del Estado, a fortalecer el pilar solidario y a financiar el pago de bonos pensionales de $ 300.000 a unos tres millones de adultos mayores sin pensión.

En medio de la crisis de las finanzas públicas, el Gobierno ya suspendió la regla fiscal y tramita una reforma tributaria para recaudar $ 16,3 billones en 2026.

Para acelerar el traslado, se estudia eliminar el requisito de doble asesoría que impide el paso expedito desde los fondos privados a Colpensiones.

El objetivo es concretar el movimiento de estos afiliados antes de la entrada en vigencia de la reforma pensional, pues si ocurre después, los recursos seguirían administrados por las AFP, como establece esa reforma.

