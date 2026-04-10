Este aumento refleja nuevas presiones sobre el costo de vida, especialmente en gastos básicos de los hogares.

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Los principales responsables del alza fueron los alimentos, los servicios públicos y los gastos del hogar. En particular, frutas frescas y productos como el tomate registraron incrementos significativos, al igual que la electricidad, el internet y las comidas fuera del hogar, apuntan las estadísticas reveladas por el Dane.

Estos rubros, junto con alojamiento y comunicaciones, explicaron la mayor parte del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aunque algunos precios bajaron, como los combustibles y ciertos alimentos, estas reducciones no compensaron el impacto de los aumentos en bienes y servicios esenciales.

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A nivel anual, los sectores con mayores incrementos fueron restaurantes y hoteles, salud y educación, lo que evidencia que la inflación se está concentrando en servicios.

En lo corrido del año, la inflación acumulada llegó a 3,07 %, impulsada principalmente por educación, alimentos y restaurantes.

En conjunto, estos resultados muestran que la inflación sigue afectando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en los gastos cotidianos más importantes.

Por qué la inflación alta es un problema en Colombia

La inflación alta es perjudicial en Colombia porque reduce el poder adquisitivo de las personas. Cuando los precios suben rápidamente, el dinero alcanza para comprar menos bienes y servicios, lo que afecta especialmente a los hogares de ingresos bajos y medios, que destinan gran parte de su presupuesto a alimentos, transporte y vivienda.

Además, genera incertidumbre en la economía. Tanto consumidores como empresas tienen más dificultades para planear gastos, inversiones o ahorros, ya que no saben cuánto subirán los precios en el futuro.

Esto puede frenar el consumo y la inversión, afectando el crecimiento económico y la generación de empleo.

Otro efecto negativo es el encarecimiento del crédito. Para controlar la inflación, el Banco de la República suele subir las tasas de interés, lo que hace más costosos los préstamos para vivienda, estudio o emprendimientos. Esto limita el acceso al financiamiento y desacelera la actividad económica.

También impacta el ahorro, ya que el dinero pierde valor con el tiempo si no genera rendimientos superiores a la inflación. En conjunto, una inflación alta deteriora la calidad de vida, aumenta la desigualdad y dificulta la estabilidad económica del país, afectando tanto a familias como a empresas.

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