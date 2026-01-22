La más reciente actualización del catastro de Bogotá, presentada por Catastro Distrital, revela que el valor catastral de la ciudad alcanzó $ 945 billones en 2026, lo que representa un crecimiento de 2,9 % y un aumento de $ 26 billones frente a 2025.

La capital cuenta actualmente con 2,96 millones de predios y 312,9 millones de metros cuadrados de área construida. Suba, Usaquén y Chapinero lideran las localidades con mayor valor catastral. Aunque un buen avalúo del predio permite una venta alta en el mercado inmobiliario, también es un golpe en el sentido de que aumenta el valor del impuesto predial.

Suba encabeza el listado con $ 147,75 billones, seguida de Usaquén con $ 137,65 billones y Chapinero con $ 95,35 billones. Kennedy y Engativá completan el top cinco.

En contraste, Sumapaz, La Candelaria y Antonio Nariño registran los valores más bajos, con un monto conjunto de $ 21,88 billones.

El informe muestra que las localidades con mayor valor catastral suelen ser las que concentran más predios, como Suba, mientras que las de menor valor tienen una baja densidad inmobiliaria.

En cuanto al crecimiento anual, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar presentaron los mayores incrementos, impulsados en parte por proyectos de transporte como el Metro de Bogotá y el TransMiCable, que han favorecido la valorización.

El uso residencial representa más de tres cuartas partes del área construida y la propiedad horizontal alcanzó su nivel más alto en una década, reflejando una ciudad cada vez más vertical y densificada.

Cómo funciona catastro en Bogotá

El catastro en Bogotá consiste en la actualización, administración y uso de la información que determina el valor catastral de los predios de la ciudad, el cual sirve como base para el cobro de impuestos, especialmente el impuesto predial.

El catastro no es un impuesto en sí mismo, sino un sistema técnico y administrativo que permite identificar, describir y valorar los inmuebles según sus características físicas, jurídicas y económicas.

A través del catastro, el Distrito registra datos como la ubicación del predio, el área del terreno y de la construcción, el uso del inmueble (residencial, comercial, industrial, entre otros), el estrato socioeconómico y el estado de la propiedad.

Con esta información se establece el avalúo catastral, que es el valor oficial del inmueble para efectos fiscales y que se actualiza periódicamente para reflejar las condiciones reales del mercado inmobiliario y el desarrollo urbano.

El avalúo catastral es la base sobre la cual la Secretaría Distrital de Hacienda liquida el impuesto predial unificado, que deben pagar anualmente los propietarios de viviendas, locales, oficinas, bodegas y lotes en Bogotá.

Los recursos recaudados por este impuesto se destinan a financiar obras y servicios públicos como infraestructura vial, transporte, educación, salud y programas sociales.

En resumen, el pago asociado al catastro en Bogotá permite al Distrito contar con información actualizada sobre los predios y garantiza una distribución más equitativa de la carga tributaria entre los propietarios de la ciudad.

