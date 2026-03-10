La liquidación judicial de la cadena de supermercados Almacenes La 14 continúa avanzando con varios hitos importantes dentro del proceso liderado por la Superintendencia de Sociedades.

Según informó la entidad, uno de los logros más relevantes ha sido el pago del 100 % de las acreencias laborales, que superaron los 6.000 millones de pesos, garantizando así los derechos de los trabajadores afectados por la quiebra de la compañía.

Además, durante el proceso se ha realizado la venta de activos no gravados por más de 16.600 millones de pesos, recursos que contribuyen a la conformación de la masa de liquidación.

Actualmente, el inventario actualizado reporta un activo neto de liquidación cercano a 652.557 millones de pesos y un pasivo de aproximadamente 621.202 millones, cifras que reflejan la situación financiera de la empresa mientras se avanza en el pago a los acreedores.

También se conoció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá rechazó la solicitud de algunos acreedores que buscaban dejar sin efecto decisiones relacionadas con la recalificación de ciertos créditos garantizados, debido a que los bienes usados como garantía no aparecían en el inventario aprobado.

Por otra parte, las autoridades ordenaron la consolidación patrimonial entre La 14 y Calima Desarrollos Inmobiliarios tras detectar operaciones sin legitimidad económica, como transferencias de activos por debajo de su valor real y contratos de arrendamiento considerados excesivos, que habrían afectado a los acreedores.

Qué pasó con Almacenes La 14 en Colombia

Almacenes La 14 fue una de las cadenas de supermercados más tradicionales del suroccidente de Colombia. Su historia comenzó en 1964 en la ciudad de Cali, cuando el empresario Abel Cardona Franco abrió una pequeña cacharrería ubicada en la calle 14 del centro de la ciudad, de donde surgió el nombre del negocio.

Con el paso de los años, el local fue creciendo y se transformó en un supermercado que empezó a expandirse por el Valle del Cauca. Durante varias décadas la empresa se consolidó como una de las cadenas comerciales más importantes del occidente del país.

Llegó a tener más de 25 tiendas en ciudades como Palmira, Popayán, Pereira, Manizales, Armenia, Girardot y Neiva, convirtiéndose en un referente comercial para miles de familias en la región.

Sin embargo, a partir de 2017 la compañía empezó a enfrentar serios problemas financieros.

La fuerte competencia de nuevas cadenas de bajo costo como D1, Tiendas Ara y Justo & Bueno, sumada a deudas acumuladas y a la caída en ventas, deterioró su situación económica.

La pandemia de COVID‑19 agravó aún más las dificultades de la empresa. Finalmente, tras casi seis décadas de operación, la compañía entró en procesos de insolvencia y liquidación, y cerró sus tiendas en 2021.

A pesar de su desaparición, La 14 sigue siendo recordada como una de las marcas comerciales más emblemáticas del Valle del Cauca.

