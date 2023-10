En la decimosegunda jornada de la Championship, en la segunda división de Inglaterra, Yasser Asprilla marcó el gol de la victoria del Warford ante el Sheffield Wednesday. El colombiano inició el partido en el banco de suplentes e ingresó como reemplazo de Tom Ince en los últimos diez minutos del encuentro. Manchester City respiró en Premier League y se metió en la pelea nuevamente.

En un esfuerzo en solitario, Asprilla supo defender el balón desde la media cancha y, ganándole en velocidad a sus rivales por la banda derecha, se filtró al centro del área para sacar un fulminante remate de zurda, enviando el esférico al fondo de la red. Dejando sin opciones a Cameron Dawson, quien no pudo evitar la anotación a los 82 minutos.

A sensational way to win it. 🇨🇴@FootballManager players, he’s a star. 🌟 pic.twitter.com/GLyJRnlGnU

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 21, 2023