Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El fútbol sudamericano demuestra una vez más su compromiso social frente a situaciones de crisis. En respuesta a la grave emergencia generada por el reciente terremoto en Colombia, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron el jueves 13 de agosto de 2026 una significativa donación de un millón de dólares para apoyar las tareas de reconstrucción en las regiones más afectadas.

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El pronunciamiento oficial fue hecho por la FCF, que detalló que los recursos estarán orientados a respaldar los trabajos de recuperación que se adelantan en los territorios golpeados por la tragedia. Esta ayuda económica representa una acción conjunta, con la intención de sumar esfuerzos a la movilización nacional e internacional que se ha intensificado desde que ocurrieron los hechos.

La canalización de los fondos se hará a través de la campaña “Colombia, un solo corazón,” iniciativa impulsada desde la Primera Dama, Ana Lucía Pineda. Esta campaña integra apoyos del sector público, empresas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. De acuerdo con la información difundida, hasta el 12 de agosto ya se había logrado movilizar más de 1.500 toneladas de ayuda, incluyendo alimentos, agua potable, medicamentos y materiales para albergues y equipos de emergencia, tanto para el rescate como para la atención básica de los damnificados.

La contribución de CONMEBOL y la FCF se destaca por su carácter solidario, pues ambas entidades recalcaron que esta decisión responde a los valores del fútbol sudamericano y al deber de acompañar a Colombia en un momento crucial. Además, extendieron un llamado a clubes, organizaciones deportivas, patrocinadores, hinchas y a la comunidad internacional para que continúe el respaldo a las campañas de auxilio.

Sin embargo, según el comunicado de la FCF, aún no hay información específica sobre cómo se dividirá el monto entre departamentos afectados como Pereira, Risaralda o Chocó. Se sabe que gran parte de los esfuerzos se han centrado en regiones como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó, y que existen equipos especiales en Medicina Legal para apoyar la atención en Risaralda y puntos de recolección activos en Pereira.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los desafíos van más allá de la ayuda inmediata, pues la reconstrucción de viviendas e infraestructura será prioritaria en el corto y mediano plazo. Por ahora, el millón de dólares será administrado de forma nacional bajo la campaña “Colombia, un solo corazón”, y no se ha anunciado un reparto específico para ciudades o departamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden los interesados contribuir a la campaña “Colombia, un solo corazón” y qué tipo de ayudas se reciben?

De acuerdo con la información presentada, la campaña “Colombia, un solo corazón” recibe aportes de diferentes orígenes, incluyendo sector público, empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos. Se han recibido y distribuido ayudas como alimentos, agua potable, medicamentos, materiales para albergues y equipos para emergencias. Los interesados pueden acercarse a los puntos habilitados en ciudades como Pereira o ponerse en contacto con los organizadores para canalizar sus aportes, sumando esfuerzos a la reconstrucción y ayuda humanitaria.

¿A qué regiones va destinada la ayuda de un millón de dólares donada por CONMEBOL y la Federación Colombiana de Fútbol?

Según el anuncio oficial, la destinación del millón de dólares será coordinada a nivel nacional a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”. Aunque las ayudas ya movilizadas han priorizado zonas como Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Chocó, la Federación Colombiana de Fútbol no especificó un reparto detallado del dinero por departamento ni ciudad en particular. La distribución de recursos dependerá de las necesidades identificadas por la campaña, en coordinación con entidades estatales y de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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